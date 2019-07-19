成勛自認愛吃：隨時都是飽的！　經紀人掀衣檢查贅肉

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣演員成勛螢幕形象霸氣，私下不拘小節的豪爽個性圈粉無數，他過去曾在《焦急的羅曼史》飾演本部長，此次接下《打怪羅曼史Level UP》戲劇再度接下本部長角色，他認為飾演總裁角色時，需要充滿自信，「因為他們在下任何決定前，會作多方面考量，與需要透過自信來執行工作項目。」而他也是對自己充滿自信的人。

▲成勛很愛吃，隨時都是飽的狀態。（圖／friDay影音提供）



成勛近來常主演霸氣總裁角色，他認為有自信很重要，「當我決定好一件事情時，就會帶著自信，全力以赴去完成。」他在日常生活中也不時透露出一絲不拘的魄力，點餐時都會點很多，並且點的很乾脆，「我除了睡覺的時間外，其他的時間都是飽的。」他開始學游泳後，為了維持體力，不得不開始多吃，久而久之便養成愛吃的習慣。

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▲成勛雖然愛吃，但會定時運動，經紀人也會掀衣檢查贅肉。（圖／friDay影音提供）

雖然是個「吃貨」，但他為了在拍攝時展現結實身材，仍會控制自己飲食，努力運動維持身材，「我每天一定會做的就是去慢跑，在慢跑過程中，享受呼吸新鮮空氣的美好。」不僅如此，經紀人偶爾還會突襲，叫他把衣服掀起來檢查肚子有沒有贅肉。

此外，成勛曾兩度來台灣舉辦見面會，談及對於台灣粉絲印象，透露在活動快結束時，與粉絲一起在台上跳舞，「有種與粉絲合而為一的感覺」，至今讓他印象深刻。《打怪羅曼史Level UP》每週四、五在friDay影音上架播岀。