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「這3對星座組合」很難愛到底！　射手愛玩出事、TOP 1容易太多阻礙

記者潘慧中／綜合報導

談戀愛的時候，想要維持長久關係必須靠雙方的共同努力，彼此的契合度也十分重要，而這部份或許跟星座有關。星座專家艾菲爾整理分析出3對「很難愛到底」的星座組合，日前離婚的楊冪、劉愷威以及分手的范冰冰、李晨意外都上榜了。

▲▼「這3對星座組合」很難愛到底！（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲星座專家艾菲爾老師。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

從太陽和上升星座來看，第3名的配對是射手座和處女座，關鍵原因是彼此都不甘寂寞、個性偏愛玩，當中射手座又比處女座愛玩，只不過前者的愛玩偏「外向」、後者則偏「曖昧」，但最終都容易導致戀情或婚姻無法走到底。

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▲▼「這3對星座組合」很難愛到底！（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼范冰冰和李晨剛好是處女座和射手座的組合。（圖／翻攝自微博、YouTube／命運好好玩官方頻道）


位居第2名的配對是獅子座和魔羯座，容易出現個性不合、干涉對方的情況，由於獅子座的守護星是太陽，這代表他／她想主導一切，魔羯座的守護星土星卻又代表他／她不容易被另一半改變，甚至想強勢影響戀情或婚姻的走向，互不退步的局面造成整段關係無疾而終。

▲▼「這3對星座組合」很難愛到底！（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲第2名是獅子座和魔羯座。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

排名第1名的組合是處女座和天秤座，這個配對容易出現觀念差異、阻礙太多的狀況，無論是對教育或金錢的看法，這2個星座彼此有不少歧見，而且婚後才會發現相愛容易相處難。

▲▼楊冪、劉愷威分別是處女座和天秤座。（圖／翻攝自微博、YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼「這3對星座組合」很難愛到底！（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

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