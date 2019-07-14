楊丞琳求婚前「超甜私照」曝光！　小S亂入「反正妳只屬於他」網笑：人妻心聲

記者潘慧中／綜合報導

楊丞琳和李榮浩4年感情終於修成正果，正式升格準人妻，讓粉絲又驚又喜，她14日曝光求婚前的一系列美照，「午安～夏天搭配一瓶啤酒，真的超級無敵放鬆。」

▲▼楊丞琳大方分享求婚前的照片。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



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楊丞琳透露這其實是一趟4天3夜的小旅行，「比起山我喜歡海」，於是她便和李榮浩、好友金勤搭船出海散心，只見她身穿細肩帶純白洋裝在岸邊拍照，隱約透視出纖細小腿，回眸一笑融化不少網友。

▲▼楊丞琳喜露蜜大腿。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



搭船出遊時，楊丞琳放鬆地開了一瓶啤酒小酌，由下往上拍攝的角度，雪白蜜大腿剛好全入鏡，她當天內搭的黑色服裝正是日前釋出的泳裝照，外頭套上一件透視白襯衫，若隱若現出雪白肌膚，甜美笑容更讓人難以忽視。

▲▼楊丞琳日前PO泳裝照引來小S說話了。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



事實上，楊丞琳日前曬出這一系列泳裝照後，小S（徐熙娣）便留言寫下：「是不是要結婚了，覺得什麼都可以豁出去！反正妳只屬於他！」搞笑一席話引來不少網友笑說：「好犀利的問法，人妻果然沒在怕」、「有機會的話請邀他們訪問！」