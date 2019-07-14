愛紗貼身白T「渾圓胸型」全看光！　離婚5個月「破褲開到腿根」穿搭破尺度

記者潘慧中／綜合報導

愛紗和周洺甫2月簽字離婚，經過5個多月的時間沉澱，心情似乎已逐漸好轉，她近日在街頭拍了一系列美照，不只貼身上衣意外展露豐滿上圍，破到直逼大腿根部的破褲，更讓男網友看了都忍不住狂噴鼻血！

▲▼愛紗穿貼身白T。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）



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照片中，可以看到愛紗身穿白T，貼身剪裁襯托出纖細腰身，渾圓胸型更是一覽無遺，下半身搭配牛仔破褲，大腿根部和膝蓋都有大面積刷破，大方露出雪白美腿，搭配芥黃色高跟涼鞋，帥氣又不失女人味。

▲▼愛紗的破褲開到大腿根部。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）



走過離婚低潮，愛紗在朋友的陪伴下帶著樂觀態度努力生活，並且維持身材讓上鏡更好看，私底下的她並沒有節食，但在專業人士的建議下，她改變了吃飯順序，先吃菜再吃肉，最後才吃澱粉，有飽足感又不易變胖。

▲▼愛紗保持運動的好習慣。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）



「我早上喜歡吃很多水果，午餐和晚餐會正常吃，會將澱粉減少，將蔬菜和肉量增加。」愛紗認為忌口有時候會讓心情變差，偶爾吃宵夜讓自己開心並沒有不對，「但記得不要過量！」