方志友單穿內衣「炸出超巨F級半球」！　公開健身菜單「減肥不減胸」超猛

記者潘慧中／綜合報導

方志友跟楊銘威結婚3年多，育有女兒Mia和兒子Sunny，儘管工作忙碌，仍不忘赴健身房報到，她8日難得在社群網站上傳一系列辣照，除了豐滿F級上圍非常吸睛，目光往下還能隱約看到馬甲線，好身材讓人忍不住讚嘆：「根本少女身材！」

▲方志友懷第2胎期間胖了約7到8公斤。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



請繼續往下閱讀...

照片中，可以看到方志友紮起及胸長髮，直接單穿暗紅色運動內衣入鏡，呼之欲出的北半球和深邃事業線，讓一票網友大飽眼福，手臂隱約可見肌肉線條，加上肚皮2條深凹馬甲線，完美展現長期健身的成果。

▲▼方志友大方展現豐滿上圍。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



方志友的下半身穿著全黑貼腿褲，腰際挖空剪裁增添一股性感氛圍，絲毫沒有溢出贅肉，窈窕曲線讓不少粉絲看傻眼：「看不出來是有孩子的媽媽」、「這要逼死誰」、「辣媽太強大！」

▲方志友練出馬甲線。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



事實上，方志友懷第2胎期間約胖了7到8公斤，在運動和控制飲食的情況下，最近總算甩掉7公斤贅肉，她曾透露每周運動3到4天，運動種類並非隨意挑選的，她會請專業教練評估後再訓練，「教練會先帶我做重訓，重訓完後再做1個小時或1個半小時的有氧，訓練我的身體肌肉。」

▲▼方志友產後持續運動減肥。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



運動完的飲食也要注意，方志友曾表示會進食「高蛋白」食物養肌，但如果暫時沒有飢餓感，她建議1至2小時後再吃東西，但千萬不能空腹運動，持之以恆終能看到成果，「每個夏天，我都曾對自己期許能變瘦一點露個小蠻腰，今年終於實現啦！」