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雞排妹外景「炸出超巨北半球」放大絕！　　網近距離「從上往下看」：皮膚超好

記者潘慧中／綜合報導

雞排妹（鄭家純）不只擁有32E火辣身材，日前更瘦出22.5腰，窈窕曲線羨煞一票女粉絲，她13日在Instagram更新限時動態，近拍低胸背心時，吹彈可破的肌膚讓人無法忽視，甚至引來網友問她保養方法！

▲▼雞排妹下半身「單穿內褲」。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

▲雞排妹頂著大太陽出外景。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

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頂著約37度的高溫，雞排妹13日和工作人員到公園出外景，只見她脫下粉色外套，展現內搭的低胸短版背心，由上往下拍的邪惡視角讓人羞紅臉，渾圓胸型和深溝一覽無遺，豐滿北半球簡直呼之欲出！

▲▼雞排妹下半身「單穿內褲」。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

▲▼雞排妹下半身「單穿內褲」。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

▲▼雞排妹下半身「單穿內褲」。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

▲雞排妹由上往下近拍好身材。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

不只這樣，雞排妹也展現了日前控制飲食和運動的成果，中空裝秀出螞蟻腰，平坦小腹絲毫沒有贅肉，搭配淺色熱褲隱約露出蜜大腿，穠纖合度的好身材讓人大飽眼福。

▲▼雞排妹下半身「單穿內褲」。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

▲雞排妹分享保養皮膚的秘訣。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

不久後，雞排妹收到了網友的讚美私訊，「妳的皮膚真的超級好的，真的完全不喝飲料嗎？」對此，她透露喝水是必要的，如果要消水腫，她建議喝紅薑茶和黑豆水，如果睡太少要振奮精神，她通常只喝黑咖啡或無糖拿鐵，其他茶類她只喝茶葉和茶包現泡。

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