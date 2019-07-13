趙正平狼人殺「違規犯忌」全場傻眼！　走心拍桌：以後不會再來了

記者潘慧中／綜合報導

《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元開播後備受歡迎，但藝人們的一舉一動也因此被放大檢視。趙正平（趙哥）近日受邀參與遊戲，抽到了「預言家」的牌卡，卻似乎一時忘了規則直接亮牌，全場頓時超尷尬！

▲▼趙正平直接亮牌。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）



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11日播出的節目中，趙正平玩到一半突然亮牌坦言：「我就是預言家！」嚇得愷樂和無尊連忙揮手阻止：「不能現牌！你會被罵！」但一切已經來不及，他這才回過神問：「不行嗎？」聽到愷樂解釋「只有騎士可以亮牌」時，他只能尷尬笑了。

▲▼趙正平終於驚覺自己犯規了。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）



輪到下一位「平民」關韶文，他要透過線索抓出3名狼人，心想節目組事後會剪到亮牌那一段，他還故意說：「假設你是真的預言家…」，怎料趙正平突然拍桌喊：「還假設！就是了啊！」他才趕快解釋這麼說的用意，「如果有播那個要剪掉嘛，（如果）不會剪，你會被罵！」

▲趙正平：「算了，以後不會再來了！」（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）



趙正平聽到瞬間走心說：「算了，以後不會再來了！錄這個錄得好累！超燒腦的！」事實上，看到有網友說他不懂「狼人殺」的專業術語時，他曾解釋有時候只是節目效果，儘管影片留言串有不少罵聲，仍有網友為他說話：「其實已經玩得很不錯了。」