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隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

記者潘慧中／綜合報導

隋棠儘管工作忙碌，仍然非常把握和家人相處的時光，她近日在社群網站上傳一系列帶小孩出遊的溫馨照，意外看到李李仁和陶晶瑩一家也有參與，讓網友難得窺見兩家人私底下的好交情。

▲▼隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲▼隋棠和陶晶瑩2家難得合體過暑假。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

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▲▼隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

隋棠最近帶著老公Tony、大兒子Max和女兒Lucy前往秘境散心，「夏日消暑行！」有山有水的絕佳環境，有的人自行生火烤東西吃，有的人到溪邊玩水，小孩開心在吊床內翻滾，一行人玩得非常愉快。

▲▼隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲▼隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲▼隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲Max和Lucy玩得不亦樂乎。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

格外引起討論的是，在團體大合照中，可以看到李李仁和陶晶瑩夫婦也有出現，似乎帶了小朋友一起過暑假，他穿著綠T恤、短褲和夾腳拖，老婆則是穿上白色長版T和短褲，打扮得非常休閒。

▲▼隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲▼Max又抽高了不少。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲▼隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

值得一提的是，Tony和隋棠平常都穿球鞋時，他大約比173公分的老婆高半顆頭，以此推測，他的身高約落在175公分上下，在這次的出遊照中，3歲大兒子Max已經抽高到他的腰部，可見孩子有遺傳到夫妻倆的長腿基因。

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隋棠, Tony, Max, Lucy, Olie, 陶晶瑩, 李李仁

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