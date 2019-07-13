方志友、昆凌「姊妹裝」出國玩！　Mia一看傻眼「認錯親媽」

記者潘慧中／綜合報導

方志友和昆凌曾接下同一部電影，一起受訓和上課，直到開拍前一天才知道不拍了，「但可能是緣份吧，我們最後變成了好朋友。」她最近把握空檔和對方一起到澳洲「姊妹旅行」，更穿上閨蜜裝入鏡，讓同行的女兒Mia頓時認錯親媽。

▲▼Mia和方志友、昆凌一起出國玩。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang、hannah_quinlivan）



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畫面中，可以看到方志友紮起馬尾露出小臉，昆凌則綁起丸子頭、戴上淺咖色髮帶，襯托出瓜子臉，好姊妹不約而同穿上純白連身褲，展現雪白性感的肩頸線條，卻沒想到姊妹裝會讓Mia滿臉問號，「看到孩子認錯媽媽挺好笑的。」

▲▼方志友、昆凌一起穿上閨蜜裝。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang、hannah_quinlivan）



另一張出遊照中，方志友穿上不規則洋裝，小露雪白美肩，展現纖細的小腿線條，即使只穿平底鞋仍不影響整體比例。昆凌則換上一身深色褲裝，就算全身包緊緊也不失女明星的風采。

▲▼方志友和昆凌在澳洲拍了許多美照。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang、hannah_quinlivan）



帶著女兒Mia一起飛往澳洲的方志友，忍不住在超市玩瘋了，女兒被逗得哈哈大笑，讓在台灣工作的楊銘威感性地說：「Missing」，她看到後則開玩笑回應：「還是我先快遞女兒回去給你？」