Selina被罵「燒豬」9年！　爆哭訴「54%面積火吻疤」心聲…粉絲看到心碎

記者潘慧中／綜合報導

Selina（任家萱）2010年在上海拍攝電視劇時，意外在一場爆破戲慘遭火吻，全身有54%面積嚴重灼傷，如今儘管已經康復，身上仍留有疤痕，更沒想到因此引來部份網友的惡意批評、罵她是燒豬，近日回想起此事，她還是忍不住淚崩了。

▲Selina到現在還會看到有人罵她燒豬。（圖／翻攝自YouTube／女人28）



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Selina最近在《女人28》表示，她自認言行舉止和形象還算蠻正面的，但至今仍會看到有酸民罵她是燒豬，勇敢的她話說到這裡不禁仰頭，淚水再度潰堤，唐綺陽和來賓阿Ken聽了都不敢置信地說：「怎麼可能？」

▲Selina一說到此事還是忍不住哭了。（圖／翻攝自YouTube／女人28）



回想起惡意批評，Selina還是忍不住哭了，「好，我被燒傷過是一件事實，然後我的確也是胖得很像一隻豬」，難過之餘還不忘搞笑，但她透露這2個字對當時剛受傷的她來說，「我是看了就會難過的。」

▲▼Selina回應網友的惡意批評。（圖／翻攝自YouTube／女人28）



不知不覺過了9年，Selina擦乾眼淚說：「我已經很堅強了，所以我不知道為什麼我現在哭。」她純粹想跟現場受邀的網紅分享心路歷程，「妳們一定也會遭受這些東西，我已經出道快20年的人，其實我們都有一樣的經歷，下次妳再被酸民寫的時候，就想說妳並不孤單，因為Selina也被這樣寫過，一直到現在都會被寫。」

▲Selina一開始看到酸民攻擊還是會難過。（圖／翻攝自YouTube／女人28）



▲約從42：26分開始。（影／取自YouTube／女人28）