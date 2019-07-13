減肥節目冠軍瘦下來脫魯娶老婆　13年後「爆肥到400公斤」下場超淒慘

記者蕭采薇／綜合報導

阿根廷男子「Maxi」馬克西米利亞諾奧利瓦（Maximiliano Oliva）在2006參加當地減肥節目《重量級問題》（Cuestion de Peso），從209公斤減至95公斤而出名。不過他之後因體重急速反彈復胖，壓力過大而罹患憂鬱症，最後胖至400公斤，抑鬱的臥床而死。

▲「Maxi」曾是減肥節目冠軍，後來復胖到400公斤臥床而死。（圖／翻攝自推特）

Maxi於2006年參加阿根廷減重節目《重量級問題》，從209公斤減至95公斤獲得優勝，不只贏得獎金更與另一名參賽者凡妮莎（Vanesa）結婚，並生下一女Valentina。看似完美的結局，卻因為Maxi在節目後急速復胖，最終崩壞。

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▲Maxi在拿下減肥節目冠軍後，「脫魯」娶了美嬌娘回家。（圖／翻攝自推特）

或許是身體的反撲，Maxi在節目結束後完全無法控制體重，甚至引此得到憂鬱症，心理狀態和身體狀況，讓在只能躺在床上足不出戶。他2017年再次參加減肥真人秀，卻也只是在床上躺了兩年。今年2月節目組甚至拆了Maxi家的一面牆，只為了將他抬了出來。

▲Maxi胖到節目組拆了一面牆，只為了將他抬了出來。。（圖／翻攝自推特）



4月時Maxi終於能站起來，但他最終還是因為過度肥胖而疾病纏身，憂鬱症也讓情況雪上加霜，在本月初抑鬱而終，留下妻子和9歲的女兒，死時體重約為400公斤。這個消息傳出後震驚社會，也讓減肥節目再次引起討論，不少人也跳出來勸世，過於激烈的手法不但不能瘦得健康，甚至還會受到身體的反撲。

▲Maxi在節目結束後快速復胖。（圖／翻攝自推特）

▲Maxi死前胖到400公斤，無法行動只能躺在床上。（圖／翻攝自推特）