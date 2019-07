Joy雪膚紅髮被讚「真人版小美人魚」　美嗓飆主題曲⋯網聽哭：妳才是愛麗兒！

記者蕭采薇/綜合報導

迪士尼真人版《小美人魚》(The Little Mermaid)女主角愛麗兒確定將由黑人女歌手荷莉貝利(Halle Bailey)演出,掀起熱烈討論。南韓女團Red Velvet成員Joy曾經白皙皮膚和一頭紅髮,被稱讚是「真人版愛麗兒」,12日她在IG放上COVER《小美人魚》愛麗兒的主題曲《Part of your world》的影片,再度引發轟動。

▲Joy曾因白皙皮膚和一頭紅髮,被稱讚是「真人版愛麗兒」。(圖/翻攝自推特)

請繼續往下閱讀...

Joy在IG放上COVER《小美人魚》插曲《Part of your world》的影片,並寫下:「因為樂比(粉絲名稱)們從以前就說如果能翻唱就好了⋯」大方完成粉絲要求。而她用甜美的歌聲演唱這首歌曲,甚至連旁白都沒漏下,還原度百分百。

▲Joy曾因白皙皮膚和一頭紅髮,被稱讚是「真人版愛麗兒」。(圖/翻攝自IG)

有粉絲將Joy的歌聲,合上《小美人魚》動畫,幾乎無違和的畫面和歌聲讓粉絲相當驚喜,在推特引迅速瘋傳。加上Joy過去就曾經白皙皮膚和一頭紅髮被稱讚是「真人版小美人魚」,不少人自留言力挺她:「妳更適合演愛麗兒!」就連成員瑟琪(SeulGi)也在IG回覆道:「完全就是愛麗兒不是嗎?」

▲粉絲合成Joy和《小美人魚》愛麗兒的照片。(圖/翻攝自推特)



迪士尼真人版《小美人魚》女主角愛麗兒已確定由美國R&B姐妹雙人組Chloe x Halle成員荷莉貝利(Halle Bailey)演出,選角消息一出,引發網友正反兩面意見。多數網友仍不習慣由黑人女星演出,「不是歧視,這位一看氣質就跟小美人魚不一樣。」、「對人設有尊重嗎」,另有網友聲援表達支持,「難道一定要皮膚白才合適?」、「我覺得挺像的啊!」