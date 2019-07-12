Joy雪膚紅髮被讚「真人版小美人魚」　美嗓飆主題曲⋯網聽哭：妳才是愛麗兒！

記者蕭采薇／綜合報導

迪士尼真人版《小美人魚》（The Little Mermaid）女主角愛麗兒確定將由黑人女歌手荷莉貝利（Halle Bailey）演出，掀起熱烈討論。南韓女團Red Velvet成員Joy曾經白皙皮膚和一頭紅髮，被稱讚是「真人版愛麗兒」，12日她在IG放上COVER《小美人魚》愛麗兒的主題曲《Part of your world》的影片，再度引發轟動。

▲Joy曾因白皙皮膚和一頭紅髮，被稱讚是「真人版愛麗兒」。（圖／翻攝自推特）

請繼續往下閱讀...

Joy在IG放上COVER《小美人魚》插曲《Part of your world》的影片，並寫下：「因為樂比（粉絲名稱）們從以前就說如果能翻唱就好了⋯」大方完成粉絲要求。而她用甜美的歌聲演唱這首歌曲，甚至連旁白都沒漏下，還原度百分百。

▲Joy曾因白皙皮膚和一頭紅髮，被稱讚是「真人版愛麗兒」。（圖／翻攝自IG）

有粉絲將Joy的歌聲，合上《小美人魚》動畫，幾乎無違和的畫面和歌聲讓粉絲相當驚喜，在推特引迅速瘋傳。加上Joy過去就曾經白皙皮膚和一頭紅髮被稱讚是「真人版小美人魚」，不少人自留言力挺她：「妳更適合演愛麗兒！」就連成員瑟琪（SeulGi）也在IG回覆道：「完全就是愛麗兒不是嗎？」

▲粉絲合成Joy和《小美人魚》愛麗兒的照片。（圖／翻攝自推特）



迪士尼真人版《小美人魚》女主角愛麗兒已確定由美國R&B姐妹雙人組Chloe x Halle成員荷莉貝利（Halle Bailey）演出，選角消息一出，引發網友正反兩面意見。多數網友仍不習慣由黑人女星演出，「不是歧視，這位一看氣質就跟小美人魚不一樣。」、「對人設有尊重嗎」，另有網友聲援表達支持，「難道一定要皮膚白才合適？」、「我覺得挺像的啊！」