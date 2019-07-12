ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Joy雪膚紅髮被讚「真人版小美人魚」　美嗓飆主題曲⋯網聽哭：妳才是愛麗兒！

記者蕭采薇／綜合報導

迪士尼真人版《小美人魚》（The Little Mermaid）女主角愛麗兒確定將由黑人女歌手荷莉貝利（Halle Bailey）演出，掀起熱烈討論。南韓女團Red Velvet成員Joy曾經白皙皮膚和一頭紅髮，被稱讚是「真人版愛麗兒」，12日她在IG放上COVER《小美人魚》愛麗兒的主題曲《Part of your world》的影片，再度引發轟動。

▲▼南韓女團Red Velvet成員Joy曾經白皙皮膚和一頭紅髮，被稱讚是「真人版愛麗兒」。（圖／翻攝自推特）

▲Joy曾因白皙皮膚和一頭紅髮，被稱讚是「真人版愛麗兒」。（圖／翻攝自推特）

請繼續往下閱讀...

Joy在IG放上COVER《小美人魚》插曲《Part of your world》的影片，並寫下：「因為樂比（粉絲名稱）們從以前就說如果能翻唱就好了⋯」大方完成粉絲要求。而她用甜美的歌聲演唱這首歌曲，甚至連旁白都沒漏下，還原度百分百。

▲▼南韓女團Red Velvet成員Joy曾經白皙皮膚和一頭紅髮，被稱讚是「真人版愛麗兒」。（圖／翻攝自推特）

▲Joy曾因白皙皮膚和一頭紅髮，被稱讚是「真人版愛麗兒」。（圖／翻攝自IG）

有粉絲將Joy的歌聲，合上《小美人魚》動畫，幾乎無違和的畫面和歌聲讓粉絲相當驚喜，在推特引迅速瘋傳。加上Joy過去就曾經白皙皮膚和一頭紅髮被稱讚是「真人版小美人魚」，不少人自留言力挺她：「妳更適合演愛麗兒！」就連成員瑟琪（SeulGi）也在IG回覆道：「完全就是愛麗兒不是嗎？」

▲▼南韓女團Red Velvet成員Joy曾經白皙皮膚和一頭紅髮，被稱讚是「真人版愛麗兒」。（圖／翻攝自推特）

▲粉絲合成Joy和《小美人魚》愛麗兒的照片。（圖／翻攝自推特）

迪士尼真人版《小美人魚》女主角愛麗兒已確定由美國R&B姐妹雙人組Chloe x Halle成員荷莉貝利（Halle Bailey）演出，選角消息一出，引發網友正反兩面意見。多數網友仍不習慣由黑人女星演出，「不是歧視，這位一看氣質就跟小美人魚不一樣。」、「對人設有尊重嗎」，另有網友聲援表達支持，「難道一定要皮膚白才合適？」、「我覺得挺像的啊！」

推薦閱讀

呼麻男偶像法庭告白：還想繼續交往　毒女友感動「當場向他求婚」

呼麻男偶像法庭告白：還想繼續交往　毒女友感動「當場向他求婚」

朴有天「罰款台幣4萬」恢復自由身　爆求復出「遭MBC電視台封殺」

朴有天「罰款台幣4萬」恢復自由身　爆求復出「遭MBC電視台封殺」

「一世代」連恩出道9年男人味爆棚　性感全裸入鏡「露屁照」粉暴動

「一世代」連恩出道9年男人味爆棚　性感全裸入鏡「露屁照」粉暴動

泫雅加碼「唇部特寫」嘴巴還是腫　新妝容再曝光！網驚：是JOKER

泫雅加碼「唇部特寫」嘴巴還是腫　新妝容再曝光！網驚：是JOKER

「真人版小美人魚」荷莉貝利本尊現身　網突破盲腸：這點像愛麗兒！

「真人版小美人魚」荷莉貝利本尊現身　網突破盲腸：這點像愛麗兒！

佳恩離開8年Pledis「宣佈新動態」　粉淚：還能看到妳太幸福！

佳恩離開8年Pledis「宣佈新動態」　粉淚：還能看到妳太幸福！

13歲房間貼滿他海報　怪奇比莉4年後圓夢「合唱小賈斯汀」網讚：最成功迷妹！

13歲房間貼滿他海報　怪奇比莉4年後圓夢「合唱小賈斯汀」網讚：最成功迷妹！

「東南亞小昆凌」拍鬼片出意外　現場「臉色慘白、呼吸困難」緊急送醫

「東南亞小昆凌」拍鬼片出意外　現場「臉色慘白、呼吸困難」緊急送醫

小賈斯汀鬆口透露與海莉「生子計畫」　脫口大叔笑話⋯網全傻眼

小賈斯汀鬆口透露與海莉「生子計畫」　脫口大叔笑話⋯網全傻眼

王嘉爾IG突然「取關一半名單」傳和Mark有關　粉絲和團飯戰翻：少團魂綑綁！

王嘉爾IG突然「取關一半名單」傳和Mark有關　粉絲和團飯戰翻：少團魂綑綁！

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小美人魚, The Little Mermaid, 荷莉貝利, Halle Bailey, Red Velvet, Joy

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 海洋音樂會卡司超強　《聲林》馮玟璇暖身開唱
  2. 鄭秀文開唱：痛過後，愛情會成為世界之最！　許志安現身遭粉絲怒噓
  3. 《新說唱2》出現嚴重失誤！下一秒…選手「臉瞬間垮掉」尷尬爆表
  4. Joy雪膚紅髮被讚「真人版小美人魚」　美嗓飆主題曲⋯網聽哭：妳才是愛麗兒！
  5. 懷孕嫩妹肉體換保障　為錢半夜露兩點「硬上64歲阿伯」
  6. 楊冪床上被拍…裙子撩到大腿根部「洩絕對領域」　網看呆：OMG
  7. 蘿莉塔內分泌失調亂吃藥！　浮腫照片曝光…打招呼「大家都認不出」
  8. 爆加入「漫威電影宇宙」合作裘莉　《怪奇物語》11給答案！
  9. 《在黑暗中說的鬼故事》釋出海報　演員跳出來秒打臉：別被騙了
  10. 劉引商105歲父親仙逝！上台領取「影后入圍證書」感嘆：他看不到了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366