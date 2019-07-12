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佳恩離開8年Pledis「宣佈新動態」　粉淚：還能看到妳太幸福！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手李佳恩原隸屬於Pledis娛樂，她出身自女團After School，但遲遲沒能等到回歸機會，原想透過大型選秀節目《Produce 48》再次出道，卻也遺憾與機會擦身而過。李佳恩本月約滿離開Pledis，12日也宣布將首次舉辦個人見面會。

▲▼佳恩本月約滿離開Pledis，宣布將首次舉辦個人見面會。（圖／翻攝自IG）

▲佳恩將首次舉辦個人見面會。（圖／翻攝自IG）

李佳恩雖然尚未確定新的經紀公司，Pledis也釋出善意表示，待佳恩找到新的經紀公司以前，會全力支援她但。為了粉絲們，李佳恩12日宣布將首次舉辦個人見面會。名額只有100人，只能透過主辦方Music Classico官方SNS進行申請。

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▲▼佳恩本月約滿離開Pledis，宣布將首次舉辦個人見面會。（圖／翻攝自IG）

▲佳恩將首次舉辦個人見面會。（圖／翻攝自IG）

李佳恩將於28日在首爾江南N Tower的Lounge X，舉行首場個人粉絲見面會《Remember Us》。主辦單位表示，為了能與等待已久的粉絲們一起度過珍貴的，佳恩積極參與企劃過程。這次粉絲見面會是她與Pledis娛樂解約後進行的首次正式活動，別具有特殊意義。在28日粉絲見面會結束後，她將專注於未來的活動。

▲▼佳恩本月約滿離開Pledis，宣布將首次舉辦個人見面會。（圖／翻攝自IG）

▲佳恩與Pledis娛樂娛樂約滿後離開。（圖／翻攝自IG）

李佳恩當初落選《Produce 48》，曾在Instagram貼出手寫信，安慰粉絲道：「我想這次《Produce 48》對我來說，不是終點而是起點！」承諾自己往後不會放棄、會繼續努力，「好讓自己能再次出現在你們面前，請不要忘記我，也請一起為我加油。」表示自己依舊會在歌壇努力不懈，也讓粉絲感動的說：「還能看到妳很幸福。」

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佳恩, 李佳恩, Pledis娛樂

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