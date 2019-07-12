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王嘉爾IG突然「取關一半名單」傳和Mark有關　粉絲和團飯戰翻：少團魂綑綁！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓日前掀起「直播主之亂」，意外爆出疑似偶像男團GOT7的Mark與一名女直播主的地下情。雖然女直播主事後表示她跟MARK一點都不熟，對話內容都是謠言，但相隔4天MARK本人也在官咖上留言寫下：「我知道我讓你們失望了。」成員們近來更大動作將IG關注名單清空，只剩下關注彼此，卻也另外再爆出「王嘉爾粉絲」和「GOT7團飯」的爭執。

▲▼GOT7團員們IG追蹤名單清空，意外引起王嘉爾粉絲和團飯的戰爭。（圖／翻攝自IG）

▲GOT7團員們IG接連將追蹤名單清空，王嘉爾則刪了一半好友。（圖／翻攝自IG）

GOT7團員們近來紛紛將IG關注名單清空，被猜測是與先前Mark意外捲入直播主之間的爭議有關。但7名團員中，最常有國際合作機會的王嘉爾（Jackson）卻是唯一沒有清空名單的人。雖然目前王嘉爾IG仍關注377人，但在這之前，他的關注名單多達600多人，等於清除了快一半。

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▲▼GOT7團員們IG追蹤名單清空，意外引起王嘉爾粉絲和團飯的戰爭。（圖／翻攝自IG）

▲Mark的IG關注名單，只剩下GOT7官方帳號和團員們。（圖／翻攝自IG）

此事意外引起「王嘉爾粉絲」和「GOT7團飯」的爭執，團飯們認為，團員們一起清空名單，不僅是力挺兄弟的表現，更能避免其他團員以後也發生類似的爭議。但王嘉爾粉絲則持不同看法，認為是公司要求這麼做，不悅地表示：「那些人脈都是王嘉爾累積下來的，憑什麼要以團魂綑綁，要求她去取消關注他的朋友。」

▲▼GOT7團員們IG追蹤名單清空，意外引起王嘉爾粉絲和團飯的戰爭。（圖／翻攝自IG）

▲▼王嘉爾取消關注了將近一半好友。（圖／翻攝自IG）

▲▼GOT7團員們IG追蹤名單清空，意外引起王嘉爾粉絲和團飯的戰爭。（圖／翻攝自IG）

王嘉爾粉絲在意的點，還包括許多國際合作，常常是藝人們三言兩語在IG上促成的，認為此舉會害王嘉爾在那些被取消關注的朋友面前非常尷尬。不過仍有一大部份人認為，「公司要求」一事也只是猜想，社群網站怎麼使用是個人自由，外人無需置喙。

▲▼GOT7團員們IG追蹤名單清空，意外引起王嘉爾粉絲和團飯的戰爭。（圖／翻攝自IG）

▲王嘉爾IG取消關注了一半好友。（圖／翻攝自IG）

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GOT7, 王嘉爾, Jackson, Mark

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