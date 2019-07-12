《在黑暗中說的鬼故事》釋出海報　演員跳出來秒打臉：別被騙了

記者林映妤／台北報導

《水底情深》吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）監製、《驗屍官》安德烈艾弗道夫（André Øvredal）執導的《在黑暗中說的鬼故事》12日發佈鬼怪「紅點」和「蒼白女」的最新海報，其中「紅點」酷似治痘藥膏廣告的跳脫風格引起粉絲瘋狂討論，但演員卻跳出來大爆料：「千萬別被海報給騙了！」

針對「紅點」海報，網友留言，「根本2019最嚇人的青春痘」、「看了就想擠痘痘」，但在片中深受鬼怪「紅點」所苦的演員娜塔莉甘斯霍恩（Natalie Ganzhorn）卻表示：「別被海報騙了，片中會出現超過10000隻的恐怖蜘蛛大軍！」

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▲▼《在黑暗中說的鬼故事》公布海報，演員卻說別被騙了！（圖／甲上提供）

《在黑暗中說的鬼故事》擷取了原著恐怖小說中幾個經典角色1：1神還原，其中讓人聞風喪膽的鬼怪「紅點」將襲擊娜塔莉甘斯霍恩。片中她的臉上出現奇怪的紅點，且越長越大，「看完劇本後我狂做惡夢，一直夢到我的臉上擠出一個『牠』。」

除了「紅點」，娜塔莉還要面臨10000隻恐怖蜘蛛襲擊，更一度因為害怕而想拒演，劇組再三保證只會在安全情況下使用幾隻真實蜘蛛，但她在拍攝時依然數度NG，忍不住被蜘蛛嚇哭，「這段故事根本是驚嚇版『蜘蛛人』！」

▲《在黑暗中說的鬼故事》1：1還原鬼怪。（圖／甲上提供）

此外，劇組為力求逼真，請來《陰屍路》諾曼卡布雷拉與《MIB星際戰警3》麥克希爾兩大金牌特效化妝師攜手合作，監製吉勒摩戴托羅坦言：「我們把CG特效降到最少，幾乎九成以上都靠特效化妝，每個鬼怪都像活過來一樣！」就連導演和監製認定最難呈現的惡夢角色「蒼白女」都被3D還原到大銀幕上，讓全球影迷為之瘋狂！

《在黑暗中說的鬼故事》8月7日上映。

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