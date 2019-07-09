馮迪索IG宣布「重磅消息」！《玩命關頭9》2大影后回歸粉絲嗨炸了

記者林映妤／綜合報導

馮迪索（Vin Diesel）在IG上宣布，莎莉賽隆（Charlize Theron）、海倫米蘭（Helen Mirren）回歸《玩命關頭9》！莎莉賽隆曾在《玩命關頭8》飾演大反派網路恐怖份子賽芙（Cipher），海倫米蘭也在《玩命8》亮相過，接著會在外傳《玩命關頭：特別行動》繼續飾演戴克蕭的母親，2大影后加持，粉絲嗨炸了！

▲▼莎莉賽隆回歸《玩命關頭9》繼續飾演反派賽芙。（圖／環球影業）

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莎莉賽隆在《玩命關頭8》是最頂尖的高科技武裝份子首領，由於2次行動都被唐老大搞垮，因此拿唐老大的前女友與剛出生的兒子來威脅對方與她共事。賽芙不僅使唐老大「黑化」背叛家人，更危及他與愛妻莉蒂的感情，最後眾人雖然化解危機，但片尾賽芙逃至雅典，為續集預留伏筆。

至於海倫米蘭也在《玩命8》亮相過，近期更參與《玩命關頭：特別行動》繼續飾演戴克蕭、歐文蕭、哈蒂蕭三兄妹的母親梅格達琳蕭（Magdalene Shaw），先前釋出的片段可見她與傑森史塔森（Jason Statham）的獄中對話，氣場可說是比兒子要來得猛！

▲▼海倫米蘭接連在《玩命關頭8》、外傳以及《玩命關頭9》出現。（圖／環球影業）

《玩命關頭9》陣容除了馮迪索、傑森史塔森、海倫米蘭、莎莉賽隆，還有班底蜜雪兒羅德里奎茲（Michelle Rodriguez）、喬丹娜布魯斯特（Jordana Brewster）、泰瑞斯吉布森（Tyrese Gibson）、路達克里斯（Ludacris）、娜塔莉伊曼紐爾（Nathalie Emmanuel）和新加入的約翰希南（John Cena）。

電影將於2020年5月22日上映。