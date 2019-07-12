雷／《蜘蛛人：離家日》原始結局曝光！編劇「更動這一點」虐死小蜘蛛

－－－以下有《蜘蛛人：離家日》雷雷雷－－－

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記者林映妤／綜合報導

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湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的《蜘蛛人：離家日》席捲全球票房，劇情、彩蛋、片尾畫面更掀起大批影迷討論，近日該片編劇克里斯麥肯納（Chris McKenna）、艾瑞克桑默斯（Erik Sommers）接受外媒訪問，透露其實電影末段令人震撼萬分的結局，原本要放在電影中段，進而帶出蜘蛛人面臨身分曝光後的反應！

根據《ComicBook》報導，電影放映後片尾第一段畫面，「神秘法師」昆汀貝克不但造假影片抹黑蜘蛛人，《號角報社》更公開了蜘蛛人的真實身分是16歲高中生彼得帕克，而這段劇情原本應該要提前在電影中段就發生。

▲▼《蜘蛛人：離家日》結局經多次討論才成為如今令人震撼的劇情。（圖／索尼影業）

與導演強華茲（Jon Watts）合作《復仇者聯盟：終局之戰》後的第一部電影，也是漫威宇宙第三階段最後一部作品，克里斯麥肯納與艾瑞克桑默斯首先要處理的，就是薩諾斯「彈指事件」（The Blip）後5年的時間，整個漫威宇宙世界的變化、問題與人們該如何調適，但同時又要兼顧《蜘蛛人：離家日》劇情的發展。

以《號角報社》總編輯J喬納詹森（J. Jonah Jameson）將蜘蛛人身分昭告天下的劇情做為一部電影的結束相當大膽，然而編劇們其實一度要將這段放到電影中段。原本他們設定的是，蜘蛛人與神秘法師歷經最後的對決後，自己公開超級英雄的身分，但他們希望劇情更加複雜，因此他們決定讓昆汀貝克成為揭開蜘蛛人身分的關鍵角色。

▲▼《蜘蛛人：離家日》編劇們希望讓小蜘蛛面臨更大的危機。（圖／索尼影業）

克里斯麥肯納透露，「我們一直在思考，『我們的電影結局夠深入如我們所希望的那樣嗎？』我們設定彼得帕克在最後的纏鬥中犧牲了自己的身分，但如果是神秘法師將了他一軍，應該會更有趣，而我們認為若是在戰鬥中揭示了彼得帕克的身分，就減少了蜘蛛人的勝利感，所以放在片尾，就在他認為自己可以將蜘蛛人發揮得更極致時，突然讓他最大的希望瞬間破滅！」

艾瑞克桑默斯則表示，「我們的確爭論過，我們只是要揭開蜘蛛人的身分，還是要讓他成為社會的唾棄者？最後，我們決定兩種都要。在片尾，蜘蛛人打了勝仗，獲得心愛的女孩的芳心，並帶著她穿梭擺盪在整個紐約市，所以我們要盡可能地帶給他重大打擊。」

▲▼小蜘蛛獲得MJ芳心，卻在最得意之時跌到谷底！（圖／索尼影業）

許多人認為這段設定將會大大的改變《蜘蛛人》系列在漫威宇宙的走向，沒有這段，電影將會完全不同。但要如何解決蜘蛛人身分曝光的問題？除了漫威團隊，沒有人知道接下來的發展。

不過這或許不是最緊急的燙手山芋，因為漫威近來忙著籌備《黑寡婦》與《永恆族》、《上氣》，外媒也擔心，第3集《蜘蛛人》若排定在2024年，那麼現在還是23歲青少年的湯姆霍蘭德會成長為27、28歲的青年，到時電影該怎麼拍又是個問題了。

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