《MIB星際戰警》男星證實過世！威爾史密斯po照悼念：R.I.P. Rip

▲雷普湯恩（右）過世，威爾史密斯曬舊照悼念。（圖／翻攝自IG／威爾史密斯）

記者林映妤／綜合報導

美國舞台劇、電影、影集演員雷普湯恩（Rip Torn）10日證實過世，享壽88歲。他曾在電影《MIB星際戰警》1、2集演出MIB的首領「探長Z」，與威爾史密斯（Will Smith）、湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）有過互動，今威爾史密斯也在IG發文悼念，「R.I.P. Rip」，粉絲不捨留言：「Z沒有死去，只是回家了。」

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▲雷普湯恩發言人證實他過世消息。（圖／美聯社）

雷普湯恩的發言人Rick Miramontez證實他於美國時間9日下午在家中去世，他的妻子演員艾美萊特（Amy Wright）以及女兒卡蒂（Katie Torn）和安潔莉卡佩姬（Angelica Page）隨侍在側，但發言人並未給出死因。

雷普湯恩以1983年電影《十字溪流》、情境喜劇《拉里桑德斯秀》（The Larry Sanders Show）為人所知，1996年他以《拉里桑德斯秀》入圍並贏得6個艾美獎及美國喜劇搞笑獎，1997年同樣獲得了一個衛星獎，表演功力相當深厚。

帶著出道40年的豐富經驗，1997年與2002年他分別演出《MIB》1、2集，2010年則因夜晚持槍闖入康乃狄格銀行被捕，聲譽逐漸下降，當時雷普湯恩聲稱自己酒醉認為銀行是他家而在大樓內睡著，然而在此前他早就從2004年開始有一連串酗酒脫序行為被捕的紀錄。

▲雷普湯恩（中）曾在《MIB》演出探長Z，與威爾史密斯、湯米李瓊斯合作。（圖／翻攝自網路）