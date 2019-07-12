「壽命剩6個月」深刻體悟！強尼戴普負面新聞纏身　首映會含淚哽咽回應了

記者林映妤／台北報導

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）在新片《人生消極掰》中飾演只剩6個月壽命的大學教授，為了在僅存的生命中活得精采，進而展開一場瘋狂的人生冒險。近來負面新聞纏身的他，出席首映時見到熱情粉絲仍力挺，忍不住含淚哽咽：「沒想到會有那麼多人來支持我，真的讓我感到很溫暖！」

▲▼《人生消極掰》強尼戴普首映忍不住哽咽。（圖／采昌提供）

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強哥有感而發：「人很容易被周遭不順心的事情影響，但我發現，最好的方式就是無視它，繼續過自己的人生、珍惜每一秒，因為每一個呼吸都是如此珍貴。」當被問到最寶貴的人生經驗時，他更感性表示：「我真的覺得人人都應該要有孩子，因為生兒育女是我人生中最寶貴的體驗，孩子就是我一生中最大的成就！」

片中他罹癌又遭逢妻子出軌、女兒出櫃，呼應現實生活與前妻安珀赫德（Amber Heard）的紛擾，或許是低潮期人生經驗的加持，讓強哥演技顯得愈發深刻，感染力十足，粉絲也狂讚，「這是強尼戴普近10年來最好的電影！」

▲《人生消極掰》強尼戴普面臨罹癌、妻子外遇、女兒出櫃等打擊。（圖／采昌提供）

電影日前在蘇黎世影展進行首映，強尼戴普為此踏上影展著名的「綠地毯」，他所到之處都聚集大批粉絲，並伴隨歡聲雷動的尖叫聲，就連在場記者都驚訝地說：「太驚人了！從來沒看過哪位明星能聚集這麼多支持者！」粉絲們的熱情支持，也讓強哥感動到眼眶泛淚，哽咽表示：「沒想到會有那麼多人來支持我，真的讓我感到很溫暖！這完全超越了我的想像，非常非常感激！」

《人生消極掰》7月26日上映。