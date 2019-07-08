《蜘蛛人：離家日》上映5天全球吸金182.7億！票房狂翻穩坐冠軍

記者林映妤／台北報導

湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演《蜘蛛人：離家日》作為漫威宇宙第三階段完結篇，自開片便以銳不可擋的超狂氣勢，打破「蜘蛛人」系列及索尼影業在台開片紀錄，上映短短5天便稱霸全台，累積新台幣1.85億元票房，刷新台灣影史7月開片票房紀錄！

《蜘蛛人：離家日》在北美市場一樣開出紅盤，開片首週末狂賣9360萬美金（約新台幣29.5億元），目前累積約1.85億美金（約新台幣58.2億元）票房。全球影評、口碑爆棚，目前以5.8億美金（約新台幣182.7億元）的票房佳績，穩坐全球冠軍寶座！

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▲▼《蜘蛛人：離家日》全台票房1.85億，全球進帳182.7億。（圖／索尼影業提供）

《蜘蛛人：離家日》描述「蜘蛛人」彼得帕克在經歷了劃時代的終極決戰後，決定暫時卸下自己「鄰家英雄」身分，跟好友來趟歐洲之旅享受高中生活。

然而神盾局局長尼克福瑞卻徵召他調查幾宗橫跨城市、造成重大死傷的神祕怪物攻擊事件，原本美好的旅遊計畫在一夕間全都變了樣，而彼得帕克也終於意識到，他必須挺身而出，在這個不再安穩的世界中去承擔新的危險。電影現正熱映。

▲▼《蜘蛛人：離家日》全球叫好叫座。（圖／索尼影業提供）

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