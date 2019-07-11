ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雷／《蜘蛛人：離家日》視效解析！最駭人一幕：鋼鐵OO影迷超心碎

－－－以下有《蜘蛛人：離家日》雷雷雷－－－

－－－以下有《蜘蛛人：離家日》雷雷雷－－－

－－－以下有《蜘蛛人：離家日》雷雷雷－－－

記者林映妤／綜合報導

請繼續往下閱讀...

《蜘蛛人：離家日》視覺效果令影迷耳目一新，尤其是蜘蛛人與神秘法師之間的「幻象戰」動作設計與脫離現實的小蜘蛛心魔畫面，處處充滿驚嚇與驚喜！負責電影視效的Framestore視效公司總監Alexis Wajsbrot呈現出的作品，已經成為了許多觀眾最愛的影史電影動作戲。

根據視效研究網站《beforesandafters》報導，Alexis Wajsbrot透露，漫威希望將這場「幻象戰」的篇幅拉得更長，並且「完全改變」呈現出來的序列，所以已經比其他視效團隊更早加入電影的他們，突然多了要在電影完成前2個月重新設計序列的任務！

▲▼《蜘蛛人：離家日》視覺效果。（圖／翻攝自beforesandafters）

▲《蜘蛛人：離家日》幻象戰，歐洲會議瞬間變成施工現場。（圖／翻攝自beforesandafters）

幻象戰中，神秘法師利用無人機製造出全息影像對付蜘蛛人，其中包含了使蜘蛛人以為自己抵達歐洲參與尼克福瑞要他出席的組織會議；看到MJ從艾菲爾鐵塔上掉下來；甚至是蜘蛛人擊破雪球（snowglobe）；以及自己倒在鋼鐵人的墓前，而他過往最敬愛的導師，竟成為可怕的鋼鐵殭屍向他襲來，成為觀眾心目中最心碎、恐怖的惡夢！

▲▼《蜘蛛人：離家日》視覺效果。（圖／翻攝自beforesandafters）

▲《蜘蛛人：離家日》鋼鐵殭屍讓粉絲好心痛。（圖／翻攝自beforesandafters）

Wajsbrot表示，「這完全是為了要展示神秘法師是多麼強大，以及如何創造各種瘋狂的幻想，還有他利用了蜘蛛人的恐懼心理。」Framestore的工作是提供幻象戰鬥的圖像，其中穿插視效，在蜘蛛人與神秘法師於施工現場的戰鬥場景，「我們確實很早就收到預告，但我認為這可能只是電影中最後序列的10%。它演變了很多（成為幻象戰前半段）。」

對於神秘法師出招的「順序」團隊得有共同的想法，而「綠煙」是他們一致認為很重要的元素，也就是為何在幻象中一直出現綠色的原因，「這不僅僅是像恐怖電影一樣要使蜘蛛人感到恐懼，還得試圖利用他的情緒，所以我們又加入學校走廊的片段，因為彼得帕克非常擔心他的同學陷入危險之中。」

▲▼《蜘蛛人：離家日》視覺效果。（圖／翻攝自beforesandafters）

▲▼《蜘蛛人：離家日》走廊綠煙也經過精心設計。（圖／翻攝自beforesandafters）

▲▼《蜘蛛人：離家日》視覺效果。（圖／翻攝自beforesandafters）

Wajsbrot也解釋了幻象戰的幾個亮點。

墮落的山谷：這裡墮落的超級英雄巨型雕像有美國隊長、鋼鐵人，黑寡婦和幻視，但觀眾可能需要按暫停才能看到所有的雕像！Framestore團隊確實花了很多時間在他們身上，畫面最後只留下一尊雕像，正是神秘法師。

墓地：鋼鐵殭屍出沒地，也顯現出鋼鐵人的殞落死亡。這段挑戰相當大，就像任何鋼鐵衣一樣難，它必須不是太血腥，但又足夠血腥，兩者之間達到對的平衡，得讓觀眾看到一點肉體，或只看到頭骨還是盔甲？Framestore的藝術部門在這裡花了很多概念。而這項工作的進展之一是他們要盡早設計墓地，我們把所有的墓草都移走，用黑色取而代之，沒有樹木和天空，只保留了墓碑。

▲▼《蜘蛛人：離家日》視覺效果。（圖／翻攝自beforesandafters）

▲▼《蜘蛛人：離家日》鋼鐵殭屍爬出這幕嚇壞許多觀眾。（圖／翻攝自beforesandafters）

▲▼《蜘蛛人：離家日》視覺效果。（圖／翻攝自beforesandafters）

蜘蛛人進入雪球（snowglobe）：有一幕蜘蛛人跳到鏡頭前，眼睛變成了一整團神秘法師的軍隊，朝著鏡頭前進。觀眾進入神秘法師的斗篷內，並看到蜘蛛人跑步擊中一個巨大的雪球。蜘蛛人被鎖在雪地的球面上，此時紐約所有建築物從地面升起，刀片竄出刺穿雪球，最後神秘法師將這些碎片從鏡頭上方移開。

▼《蜘蛛人：離家日》蜘蛛人掉入幻象中，其實自己並沒有移動。（圖／翻攝自beforesandafters）

▲▼《蜘蛛人：離家日》視覺效果。（圖／翻攝自beforesandafters）

▲▼《蜘蛛人：離家日》視覺效果。（圖／翻攝自beforesandafters）

▲▼《蜘蛛人：離家日》視覺效果。（圖／翻攝自beforesandafters）

▲▼《蜘蛛人：離家日》視覺效果。（圖／翻攝自beforesandafters）

▲▼《蜘蛛人：離家日》視覺效果。（圖／翻攝自beforesandafters）

▲▼《蜘蛛人：離家日》視覺效果。（圖／翻攝自beforesandafters）

大範圍移動延時與縮時攝影（Hyperlapse）：這是蜘蛛人處於光速移動的一種形式，觀眾看到所有的燈都會長時間曝光－它們會伸長。團隊決定以「蜘蛛人不動，但他周圍的世界正在移動」來呈現。然而現實世界中其實蜘蛛人是處於靜態的。

艾菲爾鐵塔：這是Framestore實際影響電影拍攝的其中一個例子。因為他們得先拍攝MJ在艾菲爾鐵塔頂端上的樣子，所以他們找了相似度非常高的替身演員來進行作業，佐以攝影、燈光技術來達成理想中的畫面。

歐洲刑警組織：這是完全就是不得不拍攝的真實場景，畫面中轉變為建築工地時，其實才是CG！施工現場的畫面幾乎全部都是CG。

▲▼《蜘蛛人：離家日》視覺效果。（圖／翻攝自beforesandafters）

▲《蜘蛛人：離家日》小蜘蛛突然變回了過去什麼都沒有的自己，對抗心魔。（圖／翻攝自beforesandafters）

除了以上畫面的呈現，Wajsbrot也透露團隊還有好多瘋狂想法，「例如有一幕是神秘法師的斗篷內，正在創造一個攻擊蜘蛛人的怪物，而蜘蛛人正在棋盤上奔跑，甚至還有一架鋼琴。」但他笑說，「幸運的是，我們沒有堅持要做，因為我不確定我們是否有足夠時間能夠完成這些！」

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

推薦閱讀

影／《返校》翠華中學、防空洞場景「100%神還原」！網激讚：太強大了

影／《返校》翠華中學、防空洞場景「100%神還原」！網激讚：太強大了

馮迪索IG宣布「重磅消息」！《玩命關頭9》2大影后回歸粉絲嗨炸了

馮迪索IG宣布「重磅消息」！《玩命關頭9》2大影后回歸粉絲嗨炸了

超級英雄很難當！湯姆霍蘭德「不脫蜘蛛服」喝咖啡的方法超乎想像

超級英雄很難當！湯姆霍蘭德「不脫蜘蛛服」喝咖啡的方法超乎想像

蜘蛛人發展成同性戀？湯姆霍蘭德「當然OK」：這世界不像白人直男那樣簡單

蜘蛛人發展成同性戀？湯姆霍蘭德「當然OK」：這世界不像白人直男那樣簡單

巨雷／《蜘蛛人：離家日》片尾出現「他」驚呆全球！導演解析拋震撼彈

巨雷／《蜘蛛人：離家日》片尾出現「他」驚呆全球！導演解析拋震撼彈

昆汀拿《鐵達尼號》神打臉！李奧納多沉默了：真的耶…

昆汀拿《鐵達尼號》神打臉！李奧納多沉默了：真的耶…

《花木蘭》木須龍換角變「鳳凰」！網友齊崩潰：6大經典都不見

《花木蘭》木須龍換角變「鳳凰」！網友齊崩潰：6大經典都不見

《蜘蛛人：離家日》上映5天全球吸金182.7億！票房狂翻穩坐冠軍

《蜘蛛人：離家日》上映5天全球吸金182.7億！票房狂翻穩坐冠軍

《蜘蛛人：離家日》上映首日全台票房4000萬！PTT刷爆激推：看得好過癮

《蜘蛛人：離家日》上映首日全台票房4000萬！PTT刷爆激推：看得好過癮

《MIB星際戰警》男星證實過世！威爾史密斯po照悼念：R.I.P. Rip

《MIB星際戰警》男星證實過世！威爾史密斯po照悼念：R.I.P. Rip

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

華莎「沒穿內衣凸2點」現身機場　韓網一面倒支持：太帥了！

熊熊爆戀情「ABC天菜男超硬背景」起底！　加拿大高學歷…舊愛是本土劇一姐

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

具惠善嫁對人：分開我會死！　把前男友寫成小說⋯老公反應暖炸

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蜘蛛人, 蜘蛛人：離家日, 湯姆霍蘭德

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 勝利夜店案「6個月零證據」！　韓警署長淡定宣布調查結果…網拍桌怒譙：屁話
  2. 柯佳嬿「特殊日子」給別的男人！　坤達無奈1舉動寵妻：我還能說什麼
  3. 雷／《蜘蛛人：離家日》視效解析！最駭人一幕：鋼鐵OO影迷超心碎
  4. 「真人版小美人魚」荷莉貝利本尊現身　網突破盲腸：這點像愛麗兒！
  5. 小A辣「耳下5CM」短髮照曝光！　整頭「銀灰色」根本漫畫女主角
  6. 楊丞琳「背後環抱」李榮浩！　認愛4年IG首放同框照：這男人今天生日
  7. 粉絲跟蹤偷拍TFBOYS王源　導演王小帥「說了真心話」後援會全走了
  8. 女兒單眼皮...詹惟中要她去整形「贏在終點」：不舒服就調整
  9. 朴有天「罰款台幣4萬」恢復自由身　爆求復出「遭MBC電視台封殺」
  10. 《鱷魔》90分鐘「瘋狂驚叫」！《移動迷宮》女主角使出洪荒之力求活命

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366