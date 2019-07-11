雷／《蜘蛛人：離家日》視效解析！最駭人一幕：鋼鐵OO影迷超心碎

－－－以下有《蜘蛛人：離家日》雷雷雷－－－

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記者林映妤／綜合報導

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《蜘蛛人：離家日》視覺效果令影迷耳目一新，尤其是蜘蛛人與神秘法師之間的「幻象戰」動作設計與脫離現實的小蜘蛛心魔畫面，處處充滿驚嚇與驚喜！負責電影視效的Framestore視效公司總監Alexis Wajsbrot呈現出的作品，已經成為了許多觀眾最愛的影史電影動作戲。

根據視效研究網站《beforesandafters》報導，Alexis Wajsbrot透露，漫威希望將這場「幻象戰」的篇幅拉得更長，並且「完全改變」呈現出來的序列，所以已經比其他視效團隊更早加入電影的他們，突然多了要在電影完成前2個月重新設計序列的任務！

▲《蜘蛛人：離家日》幻象戰，歐洲會議瞬間變成施工現場。（圖／翻攝自beforesandafters）

幻象戰中，神秘法師利用無人機製造出全息影像對付蜘蛛人，其中包含了使蜘蛛人以為自己抵達歐洲參與尼克福瑞要他出席的組織會議；看到MJ從艾菲爾鐵塔上掉下來；甚至是蜘蛛人擊破雪球（snowglobe）；以及自己倒在鋼鐵人的墓前，而他過往最敬愛的導師，竟成為可怕的鋼鐵殭屍向他襲來，成為觀眾心目中最心碎、恐怖的惡夢！

▲《蜘蛛人：離家日》鋼鐵殭屍讓粉絲好心痛。（圖／翻攝自beforesandafters）

Wajsbrot表示，「這完全是為了要展示神秘法師是多麼強大，以及如何創造各種瘋狂的幻想，還有他利用了蜘蛛人的恐懼心理。」Framestore的工作是提供幻象戰鬥的圖像，其中穿插視效，在蜘蛛人與神秘法師於施工現場的戰鬥場景，「我們確實很早就收到預告，但我認為這可能只是電影中最後序列的10%。它演變了很多（成為幻象戰前半段）。」

對於神秘法師出招的「順序」團隊得有共同的想法，而「綠煙」是他們一致認為很重要的元素，也就是為何在幻象中一直出現綠色的原因，「這不僅僅是像恐怖電影一樣要使蜘蛛人感到恐懼，還得試圖利用他的情緒，所以我們又加入學校走廊的片段，因為彼得帕克非常擔心他的同學陷入危險之中。」

▲▼《蜘蛛人：離家日》走廊綠煙也經過精心設計。（圖／翻攝自beforesandafters）

Wajsbrot也解釋了幻象戰的幾個亮點。

墮落的山谷：這裡墮落的超級英雄巨型雕像有美國隊長、鋼鐵人，黑寡婦和幻視，但觀眾可能需要按暫停才能看到所有的雕像！Framestore團隊確實花了很多時間在他們身上，畫面最後只留下一尊雕像，正是神秘法師。

墓地：鋼鐵殭屍出沒地，也顯現出鋼鐵人的殞落死亡。這段挑戰相當大，就像任何鋼鐵衣一樣難，它必須不是太血腥，但又足夠血腥，兩者之間達到對的平衡，得讓觀眾看到一點肉體，或只看到頭骨還是盔甲？Framestore的藝術部門在這裡花了很多概念。而這項工作的進展之一是他們要盡早設計墓地，我們把所有的墓草都移走，用黑色取而代之，沒有樹木和天空，只保留了墓碑。

▲▼《蜘蛛人：離家日》鋼鐵殭屍爬出這幕嚇壞許多觀眾。（圖／翻攝自beforesandafters）



蜘蛛人進入雪球（snowglobe）：有一幕蜘蛛人跳到鏡頭前，眼睛變成了一整團神秘法師的軍隊，朝著鏡頭前進。觀眾進入神秘法師的斗篷內，並看到蜘蛛人跑步擊中一個巨大的雪球。蜘蛛人被鎖在雪地的球面上，此時紐約所有建築物從地面升起，刀片竄出刺穿雪球，最後神秘法師將這些碎片從鏡頭上方移開。

▼《蜘蛛人：離家日》蜘蛛人掉入幻象中，其實自己並沒有移動。（圖／翻攝自beforesandafters）

大範圍移動延時與縮時攝影（Hyperlapse）：這是蜘蛛人處於光速移動的一種形式，觀眾看到所有的燈都會長時間曝光－它們會伸長。團隊決定以「蜘蛛人不動，但他周圍的世界正在移動」來呈現。然而現實世界中其實蜘蛛人是處於靜態的。

艾菲爾鐵塔：這是Framestore實際影響電影拍攝的其中一個例子。因為他們得先拍攝MJ在艾菲爾鐵塔頂端上的樣子，所以他們找了相似度非常高的替身演員來進行作業，佐以攝影、燈光技術來達成理想中的畫面。

歐洲刑警組織：這是完全就是不得不拍攝的真實場景，畫面中轉變為建築工地時，其實才是CG！施工現場的畫面幾乎全部都是CG。

▲《蜘蛛人：離家日》小蜘蛛突然變回了過去什麼都沒有的自己，對抗心魔。（圖／翻攝自beforesandafters）

除了以上畫面的呈現，Wajsbrot也透露團隊還有好多瘋狂想法，「例如有一幕是神秘法師的斗篷內，正在創造一個攻擊蜘蛛人的怪物，而蜘蛛人正在棋盤上奔跑，甚至還有一架鋼琴。」但他笑說，「幸運的是，我們沒有堅持要做，因為我不確定我們是否有足夠時間能夠完成這些！」