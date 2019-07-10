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《大叔之愛電影版》部長失憶了！　命中註定2度愛上春田

記者吳睿慈／綜合報導

日劇《大叔的愛》在2018年創下話題，最終話《大叔之愛電影版》不僅邀來日劇原班人馬再度回歸，更加入全新大叔、鮮肉角色，從原本的三角戀情，升格成五角戀愛大亂鬥，最新預告9日公開，「黑澤部長」因為失足跌倒而喪失記憶，唯獨忘記關於春田的記憶，卻命中註定再次愛上對方，預告一出，立刻引發討論「簡直是愛情動作片鉅獻」、「超期待這次的劇情發展」。

▲▼《大叔之愛電影版》部長失憶了！　命中註定2度愛上春田。（圖／采昌提供）

▲《大叔之愛電影版》部長失憶了。（圖／采昌提供）

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《大叔的愛》電視劇最後，田中圭飾演的「春田」在馬路旁對「牧」許下愛的誓言，之後便被外派到上海、香港，沒想到，他1年之後重返日本，竟出現強勁的情敵，部長更因為從樓梯摔下失憶，他與牧出現更的考驗，成為電影版的亮點。

▲▼《大叔之愛電影版》部長失憶了！　命中註定2度愛上春田。（圖／采昌提供）

▲《大叔之愛電影版》春田、牧接受考驗。（圖／采昌提供）

演員們不只戲內關係緊密，戲外感情也很好，《大叔之愛電影版》9日在東京舉辦電視劇馬拉松放映，恰好隔天（10日）就是田中圭的35歲生日，劇組順勢為他慶生，送上黒澤部長的手作便當造型蛋糕，他又驚又喜地直呼：「哇嗚！好厲害！」全場唱起生日快樂歌慶生，現場充滿歡樂又感動的氣氛。

▲▼《大叔之愛電影版》部長失憶了！　命中註定2度愛上春田。（圖／采昌提供）

▲《大叔之愛電影版》為田中圭慶生。（圖／采昌提供）

當被問到35歲的抱負時，田中圭認真表示：「現在已經在拍攝別部作品，當我加入其他劇組時，雖然明白自己能夠獨立完成的能力有限，但只要大家團結合作，就可以讓作品無限發光發熱。我透過《大叔之愛》學到很多，並希望能將學到的東西，一點一滴地運用出去，35歲也要繼續努力。」一席充滿幹勁的發言，獲得全場熱烈的掌聲。《大叔之愛電影版》9月6日將在台上映。

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