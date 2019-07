女粉衝上前激動抓手！　EXO伯賢嚇到愣住⋯影片曝光歌迷全怒了

記者吳睿慈/綜合報導

南韓人氣團體EXO成員伯賢出道多年來,終於solo出道,帶著迷你專輯《City Lights》回歸,全心投入跑宣傳行程,不少歌迷蹲點陪著他上下班,怎料,他9日下班時,卻被一名瘋狂女粉抓手試圖強抱,2位工作人員第一瞬間沒有反應過來,他則是當場愣住,畫面全被其他粉絲拍下,引起眾怒。

▲▼一名女粉突然衝上前激動抓伯賢,全場嚇到尖叫,影片曝光歌迷怒炸。(圖/翻攝自baekaeri06推特)



根據粉絲貼出的影片裡,一名穿著紫色洋裝的女粉絲不斷地講電話,當她看見伯賢邁出門口時,竟突然朝藝人方向前進,一隻手往前抓、疑似試圖強抱伯賢,嘴裡還念念有詞,此景嚇壞身旁兩個工作人員,立刻把伯賢與她的距離隔開,伯賢則是愣住看著她,由於事情發生在一瞬間,嚇壞所有人。

▲伯賢近日推出首張個人專輯,積極跑宣傳行程中。(圖/翻攝自instagram/baekhyunee_exo)



驚險影片曝光後,該名女粉的行為遭到譴責,歌迷認為她的動作與私生飯沒兩樣,太過瘋狂且不理智,若力道太大恐會傷到藝人,還有粉絲認為工作人員沒有做到保護藝人的職責,但也有人為工作人員緩頰事情太突然,難預料到女粉的突發動作,網路上掀起一陣討論。

the woman suddenly grabbed baekhyun's arms. baekhyun was clearly frightened.

exo-ls screamed at the woman's action. pic.twitter.com/rjqXnmFqgJ