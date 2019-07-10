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女粉衝上前激動抓手！　EXO伯賢嚇到愣住⋯影片曝光歌迷全怒了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體EXO成員伯賢出道多年來，終於solo出道，帶著迷你專輯《City Lights》回歸，全心投入跑宣傳行程，不少歌迷蹲點陪著他上下班，怎料，他9日下班時，卻被一名瘋狂女粉抓手試圖強抱，2位工作人員第一瞬間沒有反應過來，他則是當場愣住，畫面全被其他粉絲拍下，引起眾怒。

▲▼ 女粉衝上前激動抓手！　EXO伯賢嚇到愣住⋯影片曝光歌迷全怒了。（圖／翻攝自baekaeri06推特）

▲▼一名女粉突然衝上前激動抓伯賢，全場嚇到尖叫，影片曝光歌迷怒炸。（圖／翻攝自baekaeri06推特）

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▲▼ 女粉衝上前激動抓手！　EXO伯賢嚇到愣住⋯影片曝光歌迷全怒了。（圖／翻攝自baekaeri06推特）

根據粉絲貼出的影片裡，一名穿著紫色洋裝的女粉絲不斷地講電話，當她看見伯賢邁出門口時，竟突然朝藝人方向前進，一隻手往前抓、疑似試圖強抱伯賢，嘴裡還念念有詞，此景嚇壞身旁兩個工作人員，立刻把伯賢與她的距離隔開，伯賢則是愣住看著她，由於事情發生在一瞬間，嚇壞所有人。

▲伯賢是1992年5月6日生。（圖／翻攝自instagram／baekhyunee_exo）

▲伯賢近日推出首張個人專輯，積極跑宣傳行程中。（圖／翻攝自instagram／baekhyunee_exo）

驚險影片曝光後，該名女粉的行為遭到譴責，歌迷認為她的動作與私生飯沒兩樣，太過瘋狂且不理智，若力道太大恐會傷到藝人，還有粉絲認為工作人員沒有做到保護藝人的職責，但也有人為工作人員緩頰事情太突然，難預料到女粉的突發動作，網路上掀起一陣討論。

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