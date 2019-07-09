ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Red Velvet瑟琪細柔嗓音飆《阿拉丁》OST　粉絲驚艷：美聲公主

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團Red Velvet在韓有人氣，她們去年7月也正式在日本出道，過去推出第二張迷你日語專輯《SAPPY》，同名主打歌廣受迴響，令人留下深刻印象。不只完美消化日文、韓文歌曲，成員瑟琪跟上潮流，8日在IG貼出一則演唱電影《阿拉丁》主題曲《Speechless》的影片，美聲令人驚艷，短時間內吸引64萬讚。

▲▼Red Velvet瑟琪美聲飆《Speechless》　粉絲驚艷：妳就是公主（圖／《阿拉丁》劇照、瑟琪IG、avex提供）

▲▼Red Velvet瑟琪美聲飆唱《Speechless》。（圖／翻攝自《阿拉丁》劇照、瑟琪IG）

▲▼Red Velvet瑟琪美聲飆唱《Speechless》。（圖／翻攝自《阿拉丁》劇照、瑟琪IG）

請繼續往下閱讀...

《阿拉丁》真人版電影狂銷全球，南韓也掀起一陣熱潮，不少藝人爭相翻唱主題曲，總是唱著活潑曲調的瑟琪，展現實力唱功，8日在IG貼出則演唱《Speechless》的影片，情緒到位、歌聲優美，就連高音部份都完美消化，唱出與原唱不同的味道，更細柔的聲音，依舊令歌迷聽得陶醉，不少留言狂讚「妳就是公主」、「超好聽」。

▲▼Red Velvet瑟琪美聲飆《Speechless》　粉絲驚艷：妳就是公主（圖／《阿拉丁》劇照、瑟琪IG、avex提供）

▲Red Velvet近來推出日文專輯，全方位發展。（圖／avex提供）

除了透過社群網站與粉絲互動，Red Velvet日前為宣傳新專輯《SAPPY》，特別在日本舉辦「#RedVelvet_LiveBus」直播，除了在車內進行各種問答之外，更趁機品嚐了珍珠奶茶、Kosmik杯子蛋糕、奶蓋茶等日本時下最熱門的甜點，輸掉遊戲的WENDY為扳回一城，自告奮勇挑戰恐怖箱只求能喝到一口最愛的「珍珠奶茶」，笑料連連。Red Velvet第二張迷你日語專輯《SAPPY》精裝版台壓將於12日發行。

推薦閱讀

「鄉民老婆」吳卓源被偷拍嚇到！　認了戀人未滿：交新朋友

「鄉民老婆」吳卓源被偷拍嚇到！　認了戀人未滿：交新朋友

圭賢演《姜食堂2》連姊姊都騙　「家人群組曝光」：我很為難！

圭賢演《姜食堂2》連姊姊都騙　「家人群組曝光」：我很為難！

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

姜丹尼爾停工半年回歸！　球場3度鞠躬謝粉絲：讓大家久等了

姜丹尼爾停工半年回歸！　球場3度鞠躬謝粉絲：讓大家久等了

張基龍習慣「行動」追愛　撩大13歲姊姊羞爆：私下找她練習

張基龍習慣「行動」追愛　撩大13歲姊姊羞爆：私下找她練習

媽2個月前癌逝「渴望看他出道」　張文福哽咽：她生病瞞著我

媽2個月前癌逝「渴望看他出道」　張文福哽咽：她生病瞞著我

韓團抄襲Wanna One「連站位都相同」　粉絲爆氣：根本一樣！

韓團抄襲Wanna One「連站位都相同」　粉絲爆氣：根本一樣！

柚希禮音挑戰極限一人飾三角　台語暖心致意：抖蝦～

柚希禮音挑戰極限一人飾三角　台語暖心致意：抖蝦～

T.O.P正式退伍！滿頭大汗「堅持與粉絲一個個握手」　全場爆哭

T.O.P正式退伍！滿頭大汗「堅持與粉絲一個個握手」　全場爆哭

「拍不到藝人！」記者機場動手拉經紀人　太妍目睹錯愕回頭

「拍不到藝人！」記者機場動手拉經紀人　太妍目睹錯愕回頭

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Red Velvet瑟琪, Red Velvet, 瑟琪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「影壇四大惡人」李兆基癌逝火化！　新婚4月遺孀痛失摯愛：終身不再嫁
  2. 2歲Romeo長大了！超高清近照曝光…網驚：根本是小昆凌
  3. 雷／《蜘蛛人：離家日》刪減情節與設定！「狄米崔」真實身分驚呆
  4. Red Velvet瑟琪細柔嗓音飆《阿拉丁》OST　粉絲驚艷：美聲公主
  5. D.O.入伍一周「軍中合照流出」　名牌藏玄機⋯粉讚：不愧是敬秀！
  6. 獨／黃小柔砸百萬投資牛軋糖「遭國稅局查帳」　她傻眼：我知道誰去檢舉！
  7. 交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥
  8. 孫盛希失戀淚眼剛消腫　又看「前男友介紹的樂團」來惹哭！
  9. Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼
  10. 陳泱瑾穿泳衣被嗆「真的該減肥」！　開大絕PO正面「激辣深V照」…酸民秒改口

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366