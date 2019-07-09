Red Velvet瑟琪細柔嗓音飆《阿拉丁》OST　粉絲驚艷：美聲公主

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團Red Velvet在韓有人氣，她們去年7月也正式在日本出道，過去推出第二張迷你日語專輯《SAPPY》，同名主打歌廣受迴響，令人留下深刻印象。不只完美消化日文、韓文歌曲，成員瑟琪跟上潮流，8日在IG貼出一則演唱電影《阿拉丁》主題曲《Speechless》的影片，美聲令人驚艷，短時間內吸引64萬讚。

▲▼Red Velvet瑟琪美聲飆唱《Speechless》。（圖／翻攝自《阿拉丁》劇照、瑟琪IG）



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《阿拉丁》真人版電影狂銷全球，南韓也掀起一陣熱潮，不少藝人爭相翻唱主題曲，總是唱著活潑曲調的瑟琪，展現實力唱功，8日在IG貼出則演唱《Speechless》的影片，情緒到位、歌聲優美，就連高音部份都完美消化，唱出與原唱不同的味道，更細柔的聲音，依舊令歌迷聽得陶醉，不少留言狂讚「妳就是公主」、「超好聽」。

▲Red Velvet近來推出日文專輯，全方位發展。（圖／avex提供）



除了透過社群網站與粉絲互動，Red Velvet日前為宣傳新專輯《SAPPY》，特別在日本舉辦「#RedVelvet_LiveBus」直播，除了在車內進行各種問答之外，更趁機品嚐了珍珠奶茶、Kosmik杯子蛋糕、奶蓋茶等日本時下最熱門的甜點，輸掉遊戲的WENDY為扳回一城，自告奮勇挑戰恐怖箱只求能喝到一口最愛的「珍珠奶茶」，笑料連連。Red Velvet第二張迷你日語專輯《SAPPY》精裝版台壓將於12日發行。