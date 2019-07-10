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《叢林法則》捕巨蚌爆罪加一等！　「無視當地人警告」誘騙簽假合約

記者吳睿慈／綜合報導

南韓實境秀《叢林的法則》日前前往泰國當地國家公園「昭邁海灘國家海洋公園」取景，怎料，23歲女星李悅陰（或譯李烈音）女星違法獵捕「瀕臨絕種巨蚌」，還在鏡頭前大快朵頤，引起泰國政府震怒提告。事件延燒多日，韓媒10日又爆出，《叢林的法則》當初所繳交的資料竟是假的，他們明明答應不會拍攝捕食畫面，卻無視合約條件。

▲▼《叢林法則》捕巨蚌爆罪加一等！　「無視當地人警告」誘騙簽假合約。（圖／翻攝自Dispatch）

▲女星李悅陰捕食巨蚌，恐遭受處罰。（圖／翻攝自Dispatch）

SBS電視台所製作的節目《叢林的法則》獵捕巨蚌，違反野生動物保護法，最高可處4年有期徒刑，目前她的行為確定觸法，怎料，節目《叢林的法則》近日又被挖出還有另一條罪嫌，他們當初提交給泰國國家公園拍攝協議的合約，白紙黑字寫著「不會拍攝任何獵捕的畫面」，怎料，電視台忽視當地觀光局的警告，依舊拍了女星獵捕畫面，罪加一等。

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▲▼《叢林法則》捕巨蚌爆罪加一等！　「無視當地人警告」誘騙簽假合約。（圖／翻攝自Dispatch）

▲《叢林法則》當初與泰方簽訂的合約曝光，上面明明寫著不會拍攝獵捕畫面。（圖／翻攝自Dispatch）

不僅如此，泰國媒體找到負責協調節目《叢林的法則》拍攝的當地負責人，據報導，該負責人當時有告知《叢林》，因為天氣條件過於惡劣，恐無法如期拍攝，但節目組瞞著負責人偷偷進行拍攝。對此，節目組喊冤：「報導內容不正確，泰國媒體也沒來跟我們確認。」雙方各執一詞，在國際間引起關注。

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