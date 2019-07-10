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具惠善嫁對人：分開我會死！　把前男友寫成小說⋯老公反應暖炸

記者吳睿慈／綜合報導

南韓才女具惠善身兼演員、導演、畫家等多種身份，近日又多了另一種身份「小說家」，推出戀愛小說《眼淚是愛心形狀》，寫出她20歲談戀愛的各種故事，「我從愛情裡體悟人生，遇過好的事情，也受過傷害。」大方寫出自己與前男友的過去，老公安宰賢全部知情，也支持她出書，讓她感動告白嫁對人：「不會有這樣的老公了。」

▲▼具惠善推出自己與前男友的戀愛故事，老公安宰賢大方接受、為她應援。（圖／翻攝自HB娛樂）

▲具惠善推出自己與前男友的戀愛故事，老公安宰賢大方接受、為她應援。（圖／翻攝自HB娛樂）

具惠善推出戀愛小說《眼淚是愛心形狀》，10日在首爾接受各家媒體採訪，她承認故事裡都是20歲談戀愛的經驗，2009年第一次談戀愛，結果卻讓她大受打擊，此後她交往的男人都是以結婚為前提交往，她自嘲談起戀愛像飛蛾撲火，明明知道不是事實，卻莽撞衝到男友家門前狂按電鈴，行為舉止怪異且不受控，而她過去的種種，老公安宰賢全部知情。

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▲▼具惠善嫁對人了！把前男友寫成小說　安宰賢反應超暖心：分開我會死。（圖／翻攝自HB娛樂）

▲具惠善嫁對人了，訪問時告白「如果跟安宰賢分開，我會死」。（圖／翻攝自《新婚日記》）

安宰賢曾給她建議「講話要講得漂亮一點」，具惠善笑著回答：「我就是不會說謊。」而老公接受她把前男友故事公開，也讓她十分感動，「最感謝的是，結婚後，還淡定地讓老婆推出戀愛小說，好像不會有這樣的老公了。」

▲▼具惠善嫁對人了！把前男友寫成小說　安宰賢反應超暖心：分開我會死。（圖／翻攝自HB娛樂）

▲具惠善分享結婚與談戀愛的差異「家裡有人在」。（圖／翻攝自HB娛樂）

小說裡雖沒有寫到安宰賢與她的故事，但具惠善在訪問間被問到戀愛與結婚的差異，她誠實回答：「就是家裡有人在，優點是家裡有人，缺點也是家裡有人。」談到下定決心的契機，她暖心告白：「我無法面臨離別，所以才跟安宰賢結婚。如果跟安宰賢分開的話，我可能會死。離別對我來說，越來越可怕、恐怖。」語意間充滿深厚夫妻情。

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