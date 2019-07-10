床戰侏儒、老人！《海角上兄妹》和田光沙：要演就沒在怕

記者吳睿慈／台北報導

日本電影《海角上的兄妹》由片山慎三執導、和田光沙主演，將精神障礙者與賣淫結合，一位瘸腳哥哥拉著自閉症妹妹賣身，刻劃出人性寫實的一面，令觀眾留下震撼的觀影感想。導演片山慎三10日在台接受訪問，談及拍攝電影的契機，他表示從以前就很關心身障者的題材，「我的親戚裡面也有身障者，生活起居都是由父母照顧，我曾想過，萬一父母過世的話，他該怎麼活下去。」動念拍類似題材的電影。

▲《海角上兄妹》片山慎三、和田光沙初訪台。（圖／光年映畫提供）



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《海角上的兄妹》極端地描繪出學生霸凌、老人或者侏儒性愛，導演片山慎三承認很擔心受到身障相關機構反彈，「沒想到，有一天收到他們表達感謝的留言，對方透露真的有類似案件在真實生活中上演，電影拍得很真實，很謝謝導演把這件事搬上大螢幕。」至於外界如何看待電影尺度，他誠實地回答：「我沒想過這個問題。」

▲和田光沙沒在怕尺度。（圖／光年映畫提供）



電影裡有許多大尺度的性愛畫面，女主角和田光沙態度坦蕩，「決定要演這個角色我就沒在怕了，只是對敏感的身障題材有點擔心，所以有猶豫過要不要搭上這條船，但一旦上了船就要跟大家共進退。」當看過導演的企劃，加上男主角定案由松浦祐也演出，她更堅定決定要演出。

▲《海角上兄妹》導演片山慎三親戚也是身障者，對相關議題很關心。（圖／光年映畫提供）



為了詮釋自閉症患者，和田光沙看很多影片資料，還親自到自閉症患者工作的工廠當義工，她說：「我原本以為他們是需要幫助的，但其實有些事情只要教他們，他們是完全可以自立的狀態。」自閉症患者非常誠實地做自己，當你跟他們溝通時，他們會毫不隱藏自己內心的想法，雙方必須用完全平等的方式對話，這段見習對她大有幫助，電影裡不少演技可以看見她的用心。

片山慎三、和田光沙皆是首次到訪台灣，9日晚間在電影節聚會上相會林柏宏、李杏，對方主動與她打招呼，並表示有看過電影《海角上的兄妹》、分享感想，她感動地表示：「他們積極分享感想的態度有影響到我，是身為演員值得學習的地方。」希望有機會與兩位合作作品。

▲《海角上兄妹》導演期待台灣觀眾的觀影心得。（圖／光年映畫提供）



《海角上的兄妹》將在台上映，導演也向觀眾傳遞訊息：「很期待台灣觀眾看到這部作品會有什麼感想，自己當下的想法就是一切的答案，不要帶著偏見，不要有先入為主的觀念，可以自由的解讀。」和田光沙也表示：「我們要講的是生存，不管什麼人都有自己的生存圈，找出自己的方式活下去，在台灣的大家充滿能量，看完這部電影也許會對這對兄妹他們的勇敢那一面有共鳴。」