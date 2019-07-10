姜至奐行程全取消！　受害女尖叫醒來：他在旁邊性侵另一女

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員姜至奐爆出涉嫌囚禁性侵兩女，9日晚間遭警方緊急逮捕，10日消息曝光，引起演藝圈一陣譁然。其中一名受害女10日出面受訪，驚恐回憶他的犯案過程，她醒來後發現自己也是衣衫不整，認為已遭受姜至奐魔爪，崩潰不已。

▲姜至奐經紀公司稍早出面表示，他的行程全面取消，直到調查結果出爐為止。（圖／翻攝自韓網）



據報導，姜至奐經紀公司9日晚上舉辦聚餐，找了2名女職員到家中喝酒續攤，他卻趁夜深大家都在睡覺時，偷偷進到女方睡覺的房間裡，性侵了一名女員工又性騷另外一名女職員。根據警方表示，其中一名女性在南韓時間9日晚間9點41分時趁機傳簡訊給朋友：「我在藝人姜至煥家喝酒，現在被關在這裡了…請你幫我報警。」警方收到報案訊息後不到1小時就抵達姜至煥家，破門逮捕姜至煥。

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事隔一夜，其中一名受害女10日出面受訪，描述自己醒來的過程時，「我醒來時，看見他在我身旁試圖對另一個女人犯案（性侵）！」她當場嚇壞、瘋狂地尖叫，男方才停下動作，下一秒，她卻發現自己也是衣衫不整，懷疑自己已被性侵得逞。

▲姜至奐過去與尹恩惠合作《對我說謊試試》，留下深情、斯文好形象。（圖／翻攝自韓網）



姜至奐形象斯文、深情，過去曾與尹恩惠合作戲劇《對我說謊試試》，目前也正在拍攝on檔戲劇《朝鮮生存記》，戲劇已經拍到13、14集，10日恰逢劇組休假，沒想到男主角爆發性侵案，形象大受打擊，對此，姜至奐經紀公司下午出面表示「會誠實接受調查」，在警方調查結果出爐前，姜至奐行程全面取消。