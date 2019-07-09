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媽2個月前癌逝「渴望看他出道」　張文福哽咽：她生病瞞著我

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣藝人張文福過去曾在選秀節目《Produce 101》亮相，一頭柔順長髮成了他的獨特記憶點，選秀結束後沉寂2年，他終於在9日以4人組合「LIMITLESS」成功出道，當天在韓舉辦記者會與媒體見面，提到媽媽的遺言，希望能看到他成功出道的一面，忍淚表示：「她說她想看到我們出道的樣子。」令人格外不捨。

▲張文福媽媽2個月前癌逝，生前渴望看見他出道。（圖／CFP）

▲張文福媽媽2個月前癌逝，生前渴望看見他出道。（圖／CFP）

張文福的媽媽在2個月前癌逝，他苦熬10年終於在7月出道，媽媽卻沒能看到他出道的樣子，記者會上，當被問到媽媽的話題，他堅強地忍著眼淚，整理好情緒後，再次拿起麥克風回應：「媽媽有跟我說，或許要說是遺言也可以，她說她想看到我們出道的樣子。」媽媽擔心妨礙到他出道，對他隱瞞病情。

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▲張文福提到媽媽哽咽「她生病瞞著我」。（圖／CFP）

▲張文福提到媽媽哽咽「她生病瞞著我」。（圖／CFP）

張文福為了完成媽媽的遺願，努力地朝出道目標邁進「因為自從去年我以個人身份活動後，她幾乎沒在看到我站在舞台上的樣子，媽媽想要快點看到我站在舞台的樣子。」他很迫切想要讓媽媽看到自己出道的樣子，然而命運捉弄人，媽媽只留下遺言便去世了。

▲張文福等了10年終於出道。（圖／CFP）

▲張文福等了10年終於出道。（圖／CFP）

記者會上，張文福堅強撐起笑容，幾乎沒有露出一絲難過神情，就連提到媽媽，他也是努力不讓眼淚掉下來，令人相當心疼。事實上，他所組成的男團原預計5月出道，不料遇到媽媽去世，無疑受到打擊。

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