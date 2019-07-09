ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

姜丹尼爾停工半年回歸！　球場3度鞠躬謝粉絲：讓大家久等了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星姜丹尼爾從選秀節目《PRODUCE 101》脫穎而出，他結束限定團體Wanna One行程後，與前經紀公司爆出合約糾紛，工作停擺6個月，終於在近日恢復正常行程，9日以「釜山宣傳大使」的身分出席棒球開球儀式，官方Youtube直播湧入萬名網友觀看，人氣依舊居高不下。

▲▼姜丹尼爾停工半年回歸，神情略顯緊張。（圖／翻攝自釜山觀光公社）

▲姜丹尼爾停工半年回歸，神情略顯緊張。（圖／翻攝自釜山觀光公社）

姜丹尼爾告贏前經紀公司，7月恢復正常工作行程，他9日下午6點（台灣時間5點）現身位於釜山的棒球場，神情略顯緊張，不時被鏡頭拍到深呼吸的表情，球隊的吉祥物還特地為他加油打氣，緩緩他的緊張感。

請繼續往下閱讀...

▲▼姜丹尼爾停開球前，3度鞠躬謝粉絲。（圖／翻攝自釜山觀光公社）

▲姜丹尼爾停開球前，3度鞠躬謝粉絲。（圖／翻攝自釜山觀光公社）

工作停擺後，姜丹尼爾首度在媒體面前亮相，他戴著棒球帽、棒球手套上場，現場湧入多名粉絲到場為他加油打氣，登場時，全場響起震耳欲聾的歡呼聲，他也從右到左一一與四面八方的粉絲鞠躬打招呼，最後完美投球。

▲▼姜丹尼爾開球。（圖／翻攝自釜山觀光公社）

▲▼姜丹尼爾開球。（圖／翻攝自釜山觀光公社）

▲▼姜丹尼爾停工半年回歸！　球場3度鞠躬謝粉絲：讓大家久等了。（圖／翻攝自釜山觀光公社）

活動結束，他親自透過直播與廣大的粉絲打招呼，暖心發言：「這段時間讓大家等這麼久很抱歉。」預告7月底推出solo主打歌，目前歌曲已錄製完畢，歌曲蘊含他想說的心聲，希望歌迷多多支持，最後，他不忘向粉絲喊話：「以後會製造很多與大家見面的機會，謝謝大家！」

▲姜丹尼爾正式開工。（圖／翻攝自釜山觀光公社）

▲姜丹尼爾正式開工。（圖／翻攝自釜山觀光公社）

推薦閱讀

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

柚希禮音挑戰極限一人飾三角　台語暖心致意：抖蝦～

柚希禮音挑戰極限一人飾三角　台語暖心致意：抖蝦～

韓團抄襲Wanna One「連站位都相同」　粉絲爆氣：根本一樣！

韓團抄襲Wanna One「連站位都相同」　粉絲爆氣：根本一樣！

「鄉民老婆」吳卓源被偷拍嚇到！　認了戀人未滿：交新朋友

「鄉民老婆」吳卓源被偷拍嚇到！　認了戀人未滿：交新朋友

快訊／宋慧喬離婚後終於現身！　頂眼袋暴瘦開工：謝謝大家

快訊／宋慧喬離婚後終於現身！　頂眼袋暴瘦開工：謝謝大家

圭賢演《姜食堂2》連姊姊都騙　「家人群組曝光」：我很為難！

圭賢演《姜食堂2》連姊姊都騙　「家人群組曝光」：我很為難！

「拍不到藝人！」記者機場動手拉經紀人　太妍目睹錯愕回頭

「拍不到藝人！」記者機場動手拉經紀人　太妍目睹錯愕回頭

T.O.P正式退伍！滿頭大汗「堅持與粉絲一個個握手」　全場爆哭

T.O.P正式退伍！滿頭大汗「堅持與粉絲一個個握手」　全場爆哭

宋慧喬臉色黯淡上工⋯聽到女粉扯嗓大喊「韓文7個字」　她被逗笑了

宋慧喬臉色黯淡上工⋯聽到女粉扯嗓大喊「韓文7個字」　她被逗笑了

張基龍習慣「行動」追愛　撩大13歲姊姊羞爆：私下找她練習

張基龍習慣「行動」追愛　撩大13歲姊姊羞爆：私下找她練習

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

姜丹尼爾

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鄭爽「傷害到愛我的人」出面道歉！　反省失言：我知道自己讓人累
  2. 行動官宣！尚恩曼德斯緊抱卡蜜拉放閃　30公分「最萌身高差」情侶誕生
  3. 謝娜拍雜誌封面「挑戰男裝」　網一看全崩潰：好土OMG
  4. 姜丹尼爾停工半年回歸！　球場3度鞠躬謝粉絲：讓大家久等了
  5. 愛紗抽籤「離開心更寬」揮別婚變　親做海苔人臉便當送「他」：超緊張！
  6. 熱狗艾怡良錄好歌4年後才曝！　等成金曲歌后：賺到了
  7. 52歲妮可基嫚傳領養小孩「正在辦手續」　發言人出面回應！
  8. 《傀儡花》6卡司曝光！「原住民女孩」温貞菱搭法比歐譜戀曲
  9. 小禎愛女Emma零金錢觀　分不清100與1000元！
  10. 《琅琊榜》王凱爆熱戀…餐廳牽手被抓包！　對象是劉愷威「緋聞小三」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366