姜丹尼爾停工半年回歸！　球場3度鞠躬謝粉絲：讓大家久等了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星姜丹尼爾從選秀節目《PRODUCE 101》脫穎而出，他結束限定團體Wanna One行程後，與前經紀公司爆出合約糾紛，工作停擺6個月，終於在近日恢復正常行程，9日以「釜山宣傳大使」的身分出席棒球開球儀式，官方Youtube直播湧入萬名網友觀看，人氣依舊居高不下。

▲姜丹尼爾停工半年回歸，神情略顯緊張。（圖／翻攝自釜山觀光公社）



姜丹尼爾告贏前經紀公司，7月恢復正常工作行程，他9日下午6點（台灣時間5點）現身位於釜山的棒球場，神情略顯緊張，不時被鏡頭拍到深呼吸的表情，球隊的吉祥物還特地為他加油打氣，緩緩他的緊張感。

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▲姜丹尼爾停開球前，3度鞠躬謝粉絲。（圖／翻攝自釜山觀光公社）



工作停擺後，姜丹尼爾首度在媒體面前亮相，他戴著棒球帽、棒球手套上場，現場湧入多名粉絲到場為他加油打氣，登場時，全場響起震耳欲聾的歡呼聲，他也從右到左一一與四面八方的粉絲鞠躬打招呼，最後完美投球。

▲▼姜丹尼爾開球。（圖／翻攝自釜山觀光公社）



活動結束，他親自透過直播與廣大的粉絲打招呼，暖心發言：「這段時間讓大家等這麼久很抱歉。」預告7月底推出solo主打歌，目前歌曲已錄製完畢，歌曲蘊含他想說的心聲，希望歌迷多多支持，最後，他不忘向粉絲喊話：「以後會製造很多與大家見面的機會，謝謝大家！」

▲姜丹尼爾正式開工。（圖／翻攝自釜山觀光公社）