阿滴做4年真的累了！　「被逼到麻木」曝當YouTuber最痛：想看我摔下來

記者田暐瑋／綜合報導

「阿滴」是台灣少數訂閱人數超過200萬的YouTuber，影片正面又具教育意義，深受許多網友喜愛。出道4年的他，一點一滴累積出現在的成績，卻因為內容的改變遭到部分網友攻擊，感慨表示，雖得到了名聲，卻得被不同的道德標準限制，到最後已經忘了真正想做的是什麼，「他們想看你摔下來。」

阿滴最近因為英文教學內容的改變，導致點閱率下滑，引來批評聲浪：「對得起原本訂閱的粉絲嗎？」他似乎心情受到影響，在個人臉書感慨說，如果能站上這個世代的舞台，可以得到很多目光和機會，但也會被套上許多不同的道德標準，「這個可以，那個不行。這個應該，那個不該。這個要改，那個不能變。」

▲阿滴。（圖／翻攝自阿滴臉書）



請繼續往下閱讀...

時間一久，也會慢慢習慣這些各方的聲音，但當某一天想要回想自己最一開始想要做的是什麼時，卻也想不起來了，他才開始明白：「其實這些人想看的不是你如何從舞台上走下來，他們想看你摔下來。」

看到阿滴這一串低落的自白，滴妹第一時間留言力挺：「我在，我永不變！」其他粉絲也紛紛打氣，「每天都會懷疑自己，但創作原力會帶領你的」、「我相信你絕對可以讓那些人閉嘴」、「我們沒有必要滿足所有人的期待，只要無愧於心即可」、「我們會好好接住你的」、「堅持走自己的路」。

▲阿滴。（圖／翻攝自阿滴臉書）



針對有網友認為「阿滴英文是不是變了」一事，阿滴表示撇除難過的情緒，他事後也一直在反省，肯定的是教學英文的初衷沒有改變，不是為了讓大家考高分，而是能讓粉絲對英文產生興趣，至於沒有全部都是教學影片的原因，「其實跟平台的推薦機制有關。」

隨著訂閱人數增加，阿滴發現並非每個粉絲都對英文非常有興趣，純教學影片的點閱率都會比較低，低到沒機會被推播出去，可能因此被誤會沒有這類影片，接著考慮到頻道能見度也會受影響，他必須生活娛樂的元素融入教學影片，「雖然說教學成份會被沖淡，但是它會讓影片比較好看。」

