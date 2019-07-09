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丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

記者田暐瑋／綜合報導

丫頭（詹子晴）現在是月入百萬的老闆娘，手搖飲料店開了16家分店，扣掉前期花了20萬投資，算一算大概4個月就回本，也買下2間千萬豪宅。近日她的豪宅內部照曝光，超大客廳被雜物堆滿，百葉窗上也全是灰塵，桌上物品還發霉，枕頭還嚴重發臭，髒亂程度讓人傻眼。

丫頭被突襲豪宅閨房的真實情況，一進門看到客廳就堆滿雜物，沙發上也是擺滿娃娃，衣物和包包塞到滿出櫃子，就連桌上也被堆滿滿，客廳的一個小桌子上更是放滿化妝用品，其中還有一個小盒子已經發霉，客廳長桌上還有黏黏的不明液體和水痕，看得出很久沒有擦桌子。

▲ㄚ頭房間超髒亂。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲ㄚ頭房間超髒亂。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

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到了臥房，空間頗為狹小，突襲員無尊才剛躺上床翻了幾圈，一股惡臭突然撲鼻而來，他嚇得大叫：「好臭！」被帶回棚內檢查後，細菌數竟飆破18000，比拖鞋還要髒，丫頭趕緊解釋自家枕頭其實一周會換一次，發臭的枕頭其實是男友躺的，睡覺時口水沾到上面才會發出臭味。

丫頭有獨特的理財方式，起因於出生在單親家庭，從小就會精算一餐只能吃幾顆水餃，國二就到小吃攤洗碗打工，時薪65元，也努力克制自己的購物慾，國中就存到了1萬元，開始越來越喜歡存錢，她分享到現在也養成這個習慣，為了不讓自己有物慾，索性不去看不去聽，就能阻絕花錢的念頭。

▲ㄚ頭房間超髒亂。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲ㄚ頭房間超髒亂。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

從小地方開始省錢，是丫頭存到2間房子的關鍵，，當時一個月生活費總共不超過8000元，在23歲時存到人生第一桶金，28歲時就買了第一間房送給媽媽和弟弟，丫頭後來認為用「錢滾錢」來賺錢最快，所以很快又買到了第二間房送給自己，房價約1880萬元，讓在場來賓都驚訝不已。她透露，現在都會灌輸好友存錢觀念，一般人拿到薪水都會先玩樂，花到最後剩幾千塊就沒有存錢動力，但自己則是先分配薪水，扣掉每月基本的必要開銷後，再撥出一部分錢去儲蓄，最後剩下的才是自己能隨意使用的。

▲丫頭30歲前攢下2套千萬豪宅。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

▲丫頭30歲前攢下2套千萬豪宅。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）
 

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