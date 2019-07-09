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陳喬恩被關濾鏡…「臉蛋真實缺陷」現形！　一側身肉全炸了出來

記者田暐瑋／綜合報導

陳喬恩近年將事業重心轉往大陸，已經40歲的她，臉蛋維持程度始終是外界討論焦點，最近她現身某活動，身穿黑色連身裙俏皮現身，但一關掉濾鏡後，驚見她臉上有多處詭異凹陷，連雙下巴都出來見客，更有網友拍到她肚子炸出一層游泳圈，和平常修圖後的模樣有些許差異。

陳喬恩近日出席山西村宴活動，綁著高馬尾的她露出整張素淨臉蛋，雖然皮膚依舊白皙，但一關掉濾鏡後，臉上有幾處凹陷明顯可見，像是蘋果肌下緣、下巴周圍等，其中一張從側面拍攝的照片中，更驚見她擠出厚厚雙下巴，整個人略顯疲態。

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自新浪娛樂）

▲陳喬恩被關濾鏡。（圖／翻攝自新浪娛樂）

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身穿著黑色俐落連身裙的陳喬恩，展現俏皮又幹練的女人味，乍看之下身型纖細，但有網友拍到她的肚子擠出一層游泳圈，似乎是衣服太合身的關係。照片曝光後，陸媒雖然形容她是「皮膚粗糙」，但不少網友替她緩頰，「這膚質已經很棒了好嗎」、「哪裡看得出粗糙」、「皮膚看起來明明超滑的」。

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自新浪娛樂）

▲陳喬恩臉上有些凹陷。（圖／翻攝自新浪娛樂）

陳喬恩在訪談節目《女人30+》當中透露，曾有過一段感情有機會能修成正果，但當時她選擇了留在北京拍戲，所以最後無疾而終，而近幾年來身邊雖然有出現過追求者，但她卻放狠話拒絕對方：「你這人有點煩！」她認為可能是因為沒遇上喜歡的人，也希望自己可以改變，「我多希望我可以溫柔一點，可是我就不會啊，我想要撒嬌，不知道從何撒起，而且變溫柔就不是陳喬恩啦，所以對自己誠實一點，做自己。」

談及被外界稱為「剩女」，陳喬恩也忍不住抱怨：「什麼叫做剩女，你叫一個女生剩下的剩，這是很狹隘的想法，是強盛的盛，盛開的盛！」雖然單身，但她卻過得非常開心，認為自己買的房子就可以帶來歸屬感，「給你歸屬感的不一定是男人，你選擇的地方，你創造的家，或是這張沙發，它就是歸屬感。」

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自新浪娛樂）

▲陳喬恩被發現有雙下巴。（圖／翻攝自新浪娛樂）

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