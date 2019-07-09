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抓姦老公下場慘爆！　暴怒掀「連環激情床照」結局神展開…嫩妻瞬間呆滯

記者田暐瑋／綜合報導

一名年輕妻子發現老公最近行為詭異，和平常不太一樣，偷偷翻查老公手機後，果不其然發現老公和某個陌生女子的對話內容，且約在一間咖啡廳見面，他一路跟蹤竟看見兩人走進一棟大樓的房間裡，氣得她當場「抓姦在床」，還發現好幾張親密床照，攤開一看卻瞬間石化，下場跌破眾人眼鏡。

這個年輕太太為了抓姦，一路跟著老公到咖啡廳，也親眼見到了老公和「小三」相約喝咖啡的過程，接著老公和「小三」進到一棟大樓裡，一起走進了一間套房，沒多久老公又走了出來，她立刻上前質問：「你來這邊幹嘛！」老公看到太太出現，反應顯得有些緊張，反問：「你為什麼來這裡？」

▲H分享抓姦真實案例。（圖／翻攝自YouTube／名偵探女王）

▲H分享抓姦真實案例。（圖／翻攝自YouTube／名偵探女王）

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妻子火冒三丈，劈頭就罵：「我一路跟著你，我想知道你們在裡面幹嘛，把門打開！」此時她瞄到老公手裡有一個牛皮紙袋，立刻搶了過來就要打開看，老公還來不及阻止，她一看瞬間呆滯，原來是好幾張激情床照，但照片中的女主角卻是這位年輕太太，她才恍然大悟自己和鋼琴老師在旅館的偷情照全都被拍了下來。

此時老公才指了指門口的一塊小牌子，原來這個小套房是一間徵信社，老婆所看到的小三其實是徵信社人員，讓她當場羞得無地自容，神展開跌破眾人眼鏡，作家H分享完這則真實案例後，主持人謝祖武也傻眼：「原來這老公已經跟監太太很久了！」

▲H分享抓姦真實案例。（圖／翻攝自YouTube／名偵探女王）

▲H分享抓姦真實案例。（圖／翻攝自YouTube／名偵探女王）

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

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抓姦, 謝祖武

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