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應采兒認「第2胎進度」！　Jasper脫口：可以準備迎接New Baby了

記者田暐瑋／綜合報導

應采兒和老公陳小春結婚9年，育有5歲兒子Jasper，多次被網友發現衣著寬鬆、現身嬰兒用品店，疑似有孕的傳聞甚囂塵上。日前她在節目上鬆口的確已經有生第二胎的計畫，對Jasper也提前做好教育，準備第二個小孩的到來。

應采兒日前在節目《童言有計2》中，鬆口承認已經在努力生第二胎，透露一開始兒子Jasper擔心玩具被搶走，不願意再有弟妹，但在Jasper被限制玩遊戲後，某天突然跟她說：「我覺得我可以準備迎接一個New Baby了。」一問之下，Jasper才回說：「這樣我就有新玩具了！」如意算盤讓全場忍不住笑了出來。

▲應采兒、陳小春和Jasper廣受大眾喜愛。（圖／翻攝自應采兒IG）

▲應采兒、陳小春和Jasper廣受大眾喜愛。（圖／翻攝自應采兒IG）

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對此，應采兒坦言過去不太會主動提起要生第二胎的計畫，是擔心兒子內心會有所防備，但如今Jasper已經做好準備，那夫妻倆就可以更認真做人。事實上，應采兒曾被香港媒體目擊，帶著兒子Jasper逛逛嬰兒用品店，衣著寬鬆、頭上戴黑帽，網友一看照片直呼：「這一看就是懷了嘛」、「肚子好大了」。

除此之外，陳小春和應采兒在餐廳外等位時，老公一拿出香菸，她便拿著衛生紙遮住口鼻，後來陳小春往旁邊走，離老婆有些距離了才抽菸，小動作被懷疑是為保護老婆和肚中胎兒，「應采兒孕肚」一詞多次登上微博熱搜榜，但她否認懷孕。

▲應采兒透露原本Jasper非常抗拒要妹妹。（圖／翻攝自微博／《童言有計2》）

▲Jasper準備好要迎接新弟妹了。（圖／翻攝自微博／《童言有計2》）

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

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應采兒, 陳小春, 小小春, Jasper

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