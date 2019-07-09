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隋棠「出國丟包3小孩」自己去玩！　6.9萬人推爆育兒術：這很重要

記者田暐瑋／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚後，生下Max、Lucy，以及Olie，透露3歲的Max可能8月就要開始上幼稚園，因此趁著最後的假期出國旅行，也完成了一項壯舉，在旅行過程中放手把3個小孩交給飯店人員，和其他小孩們出門郊遊，她獨立的育兒觀念讓許多媽媽們大感佩服，引起6萬多人共鳴。

隋棠在臉書分享這次家族旅遊經驗，其中2天鼓起勇氣把3個小孩交給度假村裡的寶寶俱樂部，讓孩子們和其他不同國籍旅客的孩子出門郊遊玩樂，夫妻倆就跑去單獨約會，但身為父母難免會擔心孩子，結束約會後就偷偷跟蹤孩子的行程。

▲隋棠一家出國旅遊。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠一家出國旅遊。（圖／翻攝自隋棠臉書）

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▲隋棠忍不住擔心跟著孩子們。（圖／翻攝自隋棠臉書）

看著孩子們在旅途中偶爾爭吵、偶爾哭泣，尤其看到個性謹慎的Max居然願意上台表演，而且露出開心笑容，讓隋棠又驚又喜，直言：「真心覺得這是對喜歡帶小孩一起渡假的家庭太棒的服務發明。」她也認為父母們必須要學著相信孩子，也要適度放手讓孩子們去碰撞去嘗試，才能從挫折和成就感中長出強壯的翅膀。

▲隋棠一家出國旅遊。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠一家出國旅遊。（圖／翻攝自隋棠臉書）

這次的旅遊讓隋棠獲益良多，獨特的教育觀也引來網友們的共鳴，「真心覺得這種學習及體驗對孩子來說是最重要不過了」、「有時候適度的放手，孩子才會漸漸的茁壯」、「把小孩交給別人真的是要鼓起勇氣」、「這種丟包方式真的心臟要很強」，已經有6萬多人按讚。

▲隋棠一家出國旅遊。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠育兒術。（圖／翻攝自隋棠臉書）

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