8人女團成員「消失8個月」抱病退團　親筆信淚訴：抱歉無法走到最後⋯

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團DIA是T-ara師妹，團員們各個有創作能力，實力堅強。他們因成員參加《Produce 101》、《The Unit》等偶像生存秀，讓該團逐漸累積知名度。不過22歲成員Jenny（再妮，本名：李素律）6日宣佈因膝蓋軟骨軟化症，決定退出組合。





▲南韓女團DIA確定再少一名成員。（圖／翻攝自網路）

DIA所屬公司MBK娛樂表示，Jenny因膝蓋軟骨軟化症無法繼續活動，在和公司以及成員們經過長期討論之後，最終決定退出DIA。據韓媒表示，Jenny的症狀之前雖然有好轉，但醫生仍不建議她繼續活動。為了Jenny的健康，公司在和她深談後，最終只好忍痛做出決定。

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▲Jenny因膝蓋軟骨軟化症，決定退出組合。（圖／翻攝自MBK娛樂）

Jenny經由親筆信透露退出DIA的心情，除了感謝成員們及公司的工作人員，也表示自己在DIA身分活動的時期間，與其說辛苦的時刻，反而是和成員們一起哭一起笑的幸福時光更多。她難過寫下：「只要想到像家人一樣的成員們就會流淚，真的非常抱歉也非常感謝。我會一直支持妳們，很抱歉無法和妳們一起走到最後。」

▲Jenny透過親筆信宣佈退團消息。（圖／翻攝自MBK娛樂）

Jenny在今年初就因當時突然消失一個月，讓粉絲非常擔心，如今8個月後也確定了因傷離開的消息，更是讓人心疼。粉絲也紛紛為她送上祝福，希望Jenny能早日康復，再次完成自己的夢想。據悉膝蓋軟骨軟化症患者，膝蓋前方會疼痛，尤其當膝蓋彎曲或上下樓梯時，疼痛會加劇或感覺痠軟無力，嚴重者膝蓋則會發生明顯的脫位現象。