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硬著頭皮也要坐！BTS陪你搭雲霄飛車　日本環球影城期間限定推出

記者蕭采薇／綜合報導

不敢玩雲霄飛車嗎？那如果有喜愛的偶像歌曲的陪伴，會讓你更有勇氣嘗試嗎？南韓天團防彈少年團（BTS）近日發行新日文單曲《Lights》，與日本大阪環球影城合作，即起日到9月1日期間限定，將在園內的人氣設施「Hollywood Dream 」中，將《Lights》作為遊戲背景音樂播出。

▲▼防彈少年團跟大阪環球影城合作。（圖／環球提供）

▲防彈少年團推出日文新作品，並跟大阪環球影城合作。（圖／環球提供）

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日本環球影城在推特公布這項消息，並表示希望帶給大家爽快的體驗。由於該設施是園內相當著名且刺激的遊樂設施，不僅引起熱烈討論，更有許多粉絲笑說：「本來不太敢坐，但現在好像得嘗試看看了。」

▲▼防彈少年團跟大阪環球影城合作。（圖／環球提供）

▲環球影城人氣設施「Hollywood Dream 」。（圖／翻攝自環球影城推特）

防彈少年團的這次的主打歌《Lights》是睽違一年半的全新原創日本曲目，連接著韓文熱曲《Boy With Luv》的戲院場景，以電影院的概念拍攝了MV。劇情敘述7名少年互相扶持，讓不少歌迷看了直呼感動。他們此次也登上包括《anan》、《CanCam》等多本日雜封面，氣勢驚人。

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