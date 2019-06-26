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《從前，有個好萊塢》海報藏玄機！布萊德彼特「皮帶扣」源自60年前這地方

記者林映妤／台北報導

好萊塢兩大男神李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、布萊德彼特（Brad Pitt）破天荒同框主演《從前，有個好萊塢》，該片從開拍以來就備受各界關注，它不但是小李摘下奧斯卡影帝後首演作品，導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）更號召了小布合體，而電影海報更藏有超多細節！

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特。（圖／双喜提供）

▲《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特演出兄弟情。（圖／双喜提供）

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李奧納多飾演的過氣電視明星「瑞克達爾頓」，與他專屬的替身，布萊德彼特飾演的「克里夫布茲」，2人一起在好萊塢打拼，成了密不可分的換帖兄弟。定檔中文海報可見角色細節端倪，克里夫布茲不但額頭有上過戰場留下的微微疤痕，他腰間繫的皮帶更是大有來頭，是「電影替身演員協會」（Stuntmen's Association of Motion Pictures）的官方皮帶扣，而該協會從60年代成立迄今，仍然持續運作！

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特。（圖／双喜提供）

▲《從前，有個好萊塢》海報上布萊德彼特藏玄機。（圖／双喜提供）

電影在上映前，也刻意以李奧納多戲中的演員身份「瑞克達爾頓」，發佈了多張復古手繪海報，每一張都在向好萊塢一去不復返的美好時代致敬。台灣片商成功爭取到全球最早正式上映，比美國還要足足早2日，7月24日領先全球，全台盛大上映。

▼《從前，有個好萊塢》釋出「瑞克達爾頓」演出的電影海報。（圖／双喜提供）

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特。（圖／双喜提供）

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特。（圖／双喜提供）

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特。（圖／双喜提供）

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特。（圖／双喜提供）

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從前，有個好萊塢, 布萊德彼特, 李奧納多狄卡皮歐, 昆汀塔倫提諾

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