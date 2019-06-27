《仲夏魘》火烤人肉、剝人皮！《逃出絕命鎮》導演看完崩潰：此生最不舒服

記者林映妤／台北報導

2018年好萊塢恐怖新星導演艾瑞艾斯特（Ari Aster）以《宿怨》震驚影壇，今年他帶來新作《仲夏魘》，比起《宿怨》明目張膽地呈現邪靈，《仲夏魘》在一派平和的氛圍中越發詭異，連《逃出絕命鎮》、《我們》導演喬登皮爾（Jordan Peele）都直呼：「真的很不舒服！」

▲▼艾瑞艾斯特執導《仲夏魘》祥和中參雜詭異氣氛。（圖／車庫娛樂提供）

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《仲夏魘》27日再釋出一支中文預告，內容宛如旅遊宣傳片一般介紹瑞典「仲夏節」的慶祝活動，卻在明亮歡樂的氣氛中，夾雜令人不寒而慄的恐怖畫面，更出現火烤人肉的駭人橋段。

喬登皮爾日前在《仲夏魘》試片後接受恐怖電影雜誌《Fangoria》專訪，他忍不住透露：「哇靠！《仲夏魘》裡出現不少我此生看過最不舒服的電影鏡頭，當下讓我嚇到目瞪口呆！」此外，喬丹皮爾也對電影多加推崇，表示觀眾觀賞《仲夏魘》的過程，會發現不少其他電影的影子，但最終《仲夏魘》卻是部獨一無二的驚異奇作。

▲▼《仲夏魘》火烤人肉、剝人皮，劇情相當駭人。（圖／車庫娛樂提供）

《仲夏魘》描述一對年輕愛侶前往瑞典一座遺世獨立的小村莊，參加一個每90年才舉辦一次的仲夏節慶典，然而，隨著慶典儀式愈發詭異失控，他們發現自己即將面對超乎想像的恐懼。電影7月12日上映。

▲▼《仲夏魘》充滿恐懼驚駭元素。（圖／車庫娛樂提供）