茉莉公主變性感特務！新版《霹靂嬌娃》預告釋出千萬網友暴動了

記者林映妤／台北報導

「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、「茉莉公主」娜歐蜜史考特（Naomi Scott）與艾拉巴林斯卡（Ella Balinska）主演的新版《霹靂嬌娃》27日發布預告，華麗絢爛的性感風格與令人目不暇給的時尚華衣、爆破場面，吸引千萬網友瘋狂討論，讓該片被譽為女版《金牌特務》，掀起一波女力熱潮！

新版《霹靂嬌娃》可看到3位集風格美貌與機智於一身的全新嬌娃們，將靠著女力全開的霸氣態度和拳拳到肉的流暢武打動作戲，帶給影迷們一場爽度破表的華麗視覺震撼！

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▲▼《霹靂嬌娃》娜歐蜜史考特、克莉絲汀史都華、艾拉巴林斯卡。（圖／索尼提供）

其中最亮眼的，莫過於剛卸下公主華服，成功由「茉莉公主」變身為新一代性感天使特工的娜歐蜜史考特。有別於在《阿拉丁》中能歌善舞的模樣，本次史考特將一甩公主形象與包袱，除了同時擁有科技工程師的身分，她更將蛻變為能文能武的性感特務！

▲娜歐蜜史考特從茉莉公主變成性感特務。（圖／索尼提供）

電影不僅重啟女力動作片經典，更令人驚喜的是，還集結當今引領樂壇的3位新生代女聲，「流行天后」亞莉安娜、「百變天后」麥莉希拉與「絕色女伶」拉娜德芮共同為電影量身打造全新單曲！令人意想不到的重量級神組合，讓電影預告一推出，便成功狂吸大票樂迷們瘋狂朝聖轉推！《霹靂嬌娃》11月15日上映。