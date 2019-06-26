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《靠譜歌王》其實是紅髮艾德人生故事！狂虧「沒演男主角」：我只是第二人選

記者林映妤／台北報導

《靠譜歌王》描述全世界都忘了披頭四，只有一個平凡歌手靠著這些金曲一夕爆紅。其實電影有部分是受到流行樂超級巨星紅髮艾德成名經歷所啟發，製片提姆畢文透露，紅髮艾德正是編劇理查的朋友，所以紅髮艾德不是這部電影男主角的第一人選就有點奇怪，然而最後，紅髮艾德還是因為某個原因演出了！

紅髮艾德在片中算是飾演自己，他在當地電視台看到男主角的表演，就給了對方一次機會，請他擔任自己巡迴演唱會的暖場歌手。

▲▼《靠譜歌王》紅髮艾德。（圖／UIP提供）

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▲《靠譜歌王》紅髮艾德邀男主角成為演唱會暖場歌手。（圖／UIP提供）

「這個角色原本是為了酷玩合唱團的主唱克里斯馬汀寫的，但是他不想要參與演出。」製片提姆畢文說：「於是我們就直接找上紅髮艾德。」幸好紅髮艾德答應演出，但是他在這部電影的製作期間還是找到機會就一直虧製作團隊他只是第二人選。

編劇理查寇蒂斯開玩笑表示，紅髮艾德就像是他沒血緣的兒子，「我年輕時有一頭橘紅色的頭髮，艾德的頭髮也是橘紅色的。老實說，如果他沒有成名的話，這部電影就某些方面來說是講的就是紅髮艾德的故事。他也是來自沙福郡，也跟他從小一起長大的女孩訂婚，就跟片中傑克的故事一模一樣。這些都是我的腦海裡有關艾德人生的點點滴滴，因為我跟他認識很久了。」

紅髮艾德曾經演過戲，最為人所知的就是2016年的《BJ有喜》和2017年的一集《冰與火之歌：權力遊戲》。他透露：「參與這部電影的演出讓我知道，跟做音樂比起來，拍電影是更漫長和更廣泛的過程。」他也相當感激導演丹尼鮑伊的指導和照顧，「丹尼會很有耐心地和拍片現場的每一個人說話，就算我犯了錯，他也會跟我說我哪裡做錯，然後以非常友好的態度讓我感覺很舒服。」

▲▼《靠譜歌王》紅髮艾德。（圖／UIP提供）

▲《靠譜歌王》其實就是紅髮艾德的人生故事。（圖／UIP提供）

雖然《靠譜歌王》圍繞著披頭四的音樂，製作團隊卻覺得如果他們不請紅髮艾德，當今樂壇最偉大的創作歌手之一，為這部電影寫一首片尾曲，就會錯失一個大好機會。但是這件美事卻差點沒有發生，製作團隊試過兩次，而且還隔了好幾年！

「當我著手編寫《靠譜歌王》的劇本，我就想到，除了披頭四的經典名曲以外，有一首全新又浪漫的片尾曲會很不錯，而且表面上看來這會是傑克這個角色寫的歌。」編劇寇蒂斯說：「我跟艾德提起這件事，然後他說：『我會幫你寫一首歌。』2天後他就帶著這首歌回來，而且超完美的，我們都感到非常興奮。」那首歌是《How Would You Feel?》，但是不幸的是，紅髮艾德的唱片公司也同意那首歌很完美，所以才會收錄在他的專輯《Divide》，而不是當作《靠譜歌王》的片尾曲。

▲▼《靠譜歌王》紅髮艾德。（圖／UIP提供）

▲▼紅髮艾德為《靠譜歌王》男女主角譜寫浪漫歌曲。（圖／UIP提供）

▲▼《靠譜歌王》紅髮艾德。（圖／UIP提供）

但是塞翁失馬、焉知禍福，2年後，紅髮艾德決定演出這部電影，編劇寇蒂斯希望使用這名創作歌手的一首歌當作《靠譜歌王》片尾曲的夢想終於成真，「我原來寫的劇本的最後一場戲，是傑克在舞台上唱最後一首歌，但是就像這部電影的一切，事情有所改變。」片尾時候，艾莉和傑克終於排除萬難，他們之間的愛情也終於有機會開花結果，這時候紅髮艾德旋律優美的歌曲《One Life》就開始響起。

《靠譜歌王》6月28日上映。

決戰金曲30填字王大挑戰﻿

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靠譜歌王, 丹尼鮑伊, 希姆許帕托, 紅髮艾德

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