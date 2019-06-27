「鈔票賞巴掌」羞辱經驗搬上大銀幕　吳可熙寫《灼人秘密》：過程很療癒

記者林映妤／台北報導

台北電影節開幕片《灼人秘密》27日在中山堂亞洲首映，趙德胤率領吳可熙、夏于喬、宋芸樺、施名帥、湯志偉、張立昂、李李仁、黃尚禾亮相。吳可熙今身穿透視黑紗裙，嫩白美腿若隱若現；宋芸樺藍色西裝開中空，內藏性感比基尼，笑說要拚一下；夏于喬細肩帶禮服同樣小露香肩，3女搶走不少鎂光燈焦點。

▲《灼人秘密》亞洲首映，導演趙德胤，演員吳可熙、宋芸樺、夏于喬、湯志偉、黃尚禾、張立昂、李李仁。（圖／記者湯興漢攝）

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吳可熙創作《灼人秘密》時，代入自己12年前被廣告導演「拿鈔票賞巴掌」羞辱的經驗，如今作品躍上大銀幕，她坦承沒在與該導演聯絡，亦不怕對方看到，拿自己經歷拍成電影，「能化成電影和藝術，過程很療癒。」湯志偉則打趣表示，會提醒自己不要在片場得罪人，「以免10年後被人家爆料，有個三點水姓氏的演員…」

第10次參加台北電影節，趙德胤自認「近鄉情怯」，國外放映時很多東西外國人不懂，但台灣有許多看著他成長的業內人士，心情相當緊張。宋芸樺也透露，看到眾演員齊聚，「我一直很想哭，當初的情緒又回來了。」夏于喬、宋芸樺、張立昂都是首次參與北影開幕，期待之情寫在臉上。

▲▼吳可熙、宋芸樺、夏于喬3女性感亮相。（圖／記者湯興漢攝）

湯志偉片中飾演製片，連作家好友張大春看完都說邪惡，「不像我認識的湯志偉」，他直呼：「希望大家看完電影不要討厭我，不要踹我！」明年他就出道滿50年，仍自謙表示其他後輩都是菁英，「我明明沒幾場戲，但導演把我搞得像男一，開拍前聊了很多次。我記得我們在台中拍，拍前一天大家還再讀一次本，真的非常用心。」

飾演導演的施名帥今早8點從曼谷趕飛機回台，「我本來想說早上8點一定趕得上，沒想到10點多都還沒起飛，聽廣播說飛機儀表板壞了，我和航空公司說，隨便一架轉機台北的都好，行李不用管了，所以我現在也不知道我的行李去哪了！」最後他雖沒趕上開幕片photocall，但好在於訪問前及時出現。

▲趙德胤率領男演員湯志偉、黃尚禾、張立昂、李李仁。（圖／記者湯興漢攝）

《灼人秘密》成本6000萬，趙德胤卻爆開拍前2周其實資金缺口仍很大，「我拍這片頭髮都白了，從籌資到找演員都很灼人，加上所有演員都很相信你、給你時間，所以很有壓力，沒有一天是順利的。」雖然過程超折騰，但趙德胤仍鼓勵大家「做了一件非常偉大的事」，努力絕對有目共睹。

《灼人秘密》7月19日上映。