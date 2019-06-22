丹尼爾克雷格out！羅伯派汀森大勢年　導演指定要他成為「新任007」

▲丹尼鮑伊去年8月退出丹尼爾克雷格主演的第25部007電影。（圖／路透社／007劇照）

記者林映妤／綜合報導

羅伯派汀森（Robert Pattinson）的大勢年又要來了嗎？《猜火車》、《貧民百萬富翁》導演丹尼鮑伊（Danny Boyle），同時也是第25部007電影的「前任導演」，21日受訪時透露，認為新一代蝙蝠俠羅伯派汀森，應該要成為新一代007詹姆士龐德！

根據英國《衛報》報導，丹尼鮑伊最近宣傳《靠譜歌王》時受訪，透露自己近日看完克萊兒德尼（Claire Denis）執導、羅伯派汀森主演的科幻電影《High Life》後，對羅伯派汀森產生了許多想法，「這很奇異，我坐在那想：天啊，他們應該要讓他成為下一個龐德！」

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▲丹尼鮑伊認為「新任蝙蝠俠」羅伯派汀森也是新任007的最佳人選。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，去年5月第25部007電影確認由丹尼鮑伊執導，但8月卻爆出他正式退出，中間傳出他與製作公司在對最新007電影有著想法上的差異，因為他不願接受製片芭芭拉布羅科利（Barbara Broccoli）想殺死龐德的想法，也有人說賜死龐德是丹尼鮑伊的想法，總之雙方意見不合，乾脆拆夥。

007電影最後由凱瑞福永（Cary Joji Fukunaga）執導，而丹尼鮑伊則對退出原因拒絕做詳細說明，「他們並不喜歡我在做的事，所以和公司分道揚鑣是最好的，」他表示，「我們做得很好，但顯然不是他們要的。」

至於羅伯派汀森有沒有可能成為新一任龐德，還有待電影公司是否真的會把丹尼鮑伊的意見納入考量，但在此前，他會先演出華納兄弟影業的新版《蝙蝠俠》。