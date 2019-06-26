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小蜘蛛太習慣「有超能力」！餐廳用餐下意識動作：我糗到爆炸

記者林映妤／台北報導

湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演《蜘蛛人：離家日》26日搶先曝光的一系列全新蜘蛛裝，每一套似乎都藏有各自不同意義，這些逼真吸睛的蜘蛛造型，也猛到讓小蜘蛛誤認自己真的有蜘蛛人能力，在餐廳用餐時大出糗！

電影中觀眾將看到有別於以往經典紅藍蜘蛛裝的一系列全新造型，其中被湯姆霍蘭德本人欽點為最喜愛的隱形蜘蛛裝，是本次為協助蜘蛛人能成功隱身於歐洲行所作的全新設計。

▲▼湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》全新蜘蛛裝。（圖／索尼影業提供）

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▲▼湯姆霍蘭德超愛尼克福瑞給他的全黑蜘蛛裝。（圖／索尼影業提供）

▲▼湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》全新蜘蛛裝。（圖／索尼影業提供）

與眾不同的全黑裝扮，不僅為這個角色塑造了完全不同的形象外，更替他添加了能夠出奇不易於深夜執行臥底任務的新意象！「這有點像是美國隊長的風格，但加入了專屬於蜘蛛人的特別元素。」他忍不住驕傲說：「最重要的是，它看起來超屌！」

除此之外，即將壓軸登場且堪稱是「藝術品」的全新黑紅蜘蛛裝，將飽含「致敬鋼鐵人」的重要意義於其中。不斷精進的逼真蜘蛛裝，還讓小蜘蛛在現實生活中，誤以為自己真能飛簷走壁、射出蜘蛛絲：「我太習慣扮演蜘蛛人，以至於我有一天在餐廳發現自己拿不到菜單時，竟然作了一個噴射蜘蛛絲的動作，然後才很囧的發現……這不是真的！」

▲▼湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》全新蜘蛛裝。（圖／索尼影業提供）

▲▼黑紅蜘蛛裝有致敬鋼鐵人的意義。（圖／索尼影業提供）

▲▼湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》全新蜘蛛裝。（圖／索尼影業提供）

《蜘蛛人：離家日》戰場拉離紐約皇后區，讓蜘蛛人將觸角擴展至歐洲，場景包括威尼斯、布拉格與倫敦三大城，這更讓難得回家鄉拍攝的霍蘭德打趣說道：「第一集是《蜘蛛人：返校日》我必須在離家英國幾千英哩外的地方拍戲，」他接著說：「這次續集電影片名是《蜘蛛人：離家日》，但我卻離家只有40分鐘的車程。」

▲▼湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》全新蜘蛛裝。（圖／索尼影業提供）

▲蜘蛛人原本的蜘蛛裝是經典紅藍。（圖／索尼影業提供）

片中「神盾局長」尼克福瑞對蜘蛛人抱有非常大的質疑，山謬傑克森（Samuel L. Jackson）也笑說：「這就跟他永遠都在找東尼史塔克的碴一樣，有異曲同工之妙！」但對於這位漫威小老弟的表現，在片中擺著一張萬年撲克臉的山謬傑克森，可說是藏不住眼底笑意驕傲地說：「他為這個角色帶來了蜘蛛人該有的青春活力！」

▲▼湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》全新蜘蛛裝。（圖／索尼影業提供）

▲傑克葛倫霍對湯姆霍蘭德讚不絕口。（圖／索尼影業提供）

同樣對湯姆霍蘭德讚譽有加的，還有「神秘法師」傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）：「你會聽過很多歷代蜘蛛人的故事，但沒有一個人能做到像他這樣的程度。」2人首次在片場碰面，「他就這樣跳上彈簧床後，緊接著來一個後空翻降落在我眼前，而這一切只是他單純要完成一個簡單的熱身！」可見這位漫威團寵在這次的拍攝中，依然靠著自己調皮可愛卻不失專業度的表現，成功收服並圈粉這兩位前輩的心！

《蜘蛛人：離家日》7月3日00：00在台灣上映。

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蜘蛛人, 蜘蛛人：離家日, 湯姆霍蘭德

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