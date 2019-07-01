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防彈少年團要有師妹團了！　「少女時代創立人」閔熙珍加入BigHit

記者張筱涵／綜合報導

閔熙珍（音譯，민희진）曾任南韓經紀公司龍頭SM娛樂創意總監，在娛樂圈相當有名，在離職後收到多家公司的邀請終於在1日時做出決定，正式加入打造出享譽國際的防彈少年團（BTS）所屬的BigHit娛樂。

▲閔熙珍加入BigHit娛樂。（圖／翻攝自韓網）

▲閔熙珍加入BigHit娛樂。（圖／翻攝自韓網）

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BigHit娛樂1日對外宣布：「前SM娛樂創意總監兼理事閔熙珍從今天起加入BigHit娛樂了！」閔熙珍加入後將會擔任首席品牌總監（CBO），她將創立新Label主導發掘新人和音樂製作，最新目標就是主導新女團的發行和計畫。

房時爀代表同時也表達了對閔熙珍的信任：「新任CBO閔熙珍就像圈內人都知道的，是在K-POP建設Visual Director和策劃人概念的龍頭，對於能引領我司更加集中在質量和粉絲對應的能力者加入，我感到相當開心。」

宋讚養分析防彈少年團團名來由。（圖／翻攝自BTS官方臉書、方時赫推特）

▲BigHit娛樂代表房時爀是創立享譽國際的防彈少年團功臣。（圖／翻攝自방탄소년단臉書、房時爀推特）

就如房時爀代表所說，閔熙珍在業界一直是娛樂界的先驅，被稱作女團模範的「少女時代」就是由她創立的，接著f(x)、Red Velvet等團體再以不同視角創造出與眾不同風格的女團，讓每個團體從一開始就訂定最獨一無二的風格，可以說是由她打造了K-POP的全新女團時代。

▲閔熙珍曾做過少女時代、f(x)、Red Velvet等團的企劃。（圖／翻攝自臉書／소녀시대(Girls` Generation)、f(x)、Red Velvet）

▲閔熙珍曾做過少女時代、f(x)、Red Velvet等團的企劃。（圖／翻攝自臉書／소녀시대(Girls` Generation)、f(x)、Red Velvet）

▲閔熙珍曾做過少女時代、f(x)、Red Velvet等團的企劃。（圖／翻攝自臉書／소녀시대(Girls` Generation)、f(x)、Red Velvet）

▲閔熙珍曾做過少女時代、f(x)、Red Velvet等團的企劃。（圖／翻攝自臉書／소녀시대(Girls' Generation)、f(x)、Red Velvet）

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關鍵字

BigHit, BTS, 防彈少年團, 少女時代, SNSD

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