金材昱2度爆戀上李伊　公司隔一晚回應⋯女方火速跟著出聲

記者吳睿慈／綜合報導

「行走賀爾蒙」金材昱長性剛毅、性感，是許多女性心中的完美理想型，他自演完《她的私生活》後，人氣更上一層樓，怎料，27日因疑似與李伊在同間戒指店訂做戒指，兩人2度傳出緋聞，在韓網吵得沸沸揚揚。對此，金材昱經紀公司28日一早立刻發出澄清文表示「照片裡的人不是他」，李伊經紀公司也火速回應「網路上傳開金材昱與李伊的戀愛緋聞不是事實」，雙雙否認。

▲金材昱、李伊2度傳出緋聞。（圖／翻攝自tvN）



李伊、金材昱的戀愛緋聞時隔1年再度傳出，她27日在IG限時動態貼出一張手戴淺黃色水鑽的照片，發文寫上「嘿嘿」，並附上一個收到禮物的貼圖，這枚戒指被網友比對出，她是與金材昱一同到店裡購買，由於店家同時貼出金材昱的手指照，他的左手小拇指上有一顆痣，與金材昱過去拍畫報時手指上痣的位置一模一樣，兩人再度傳出緋聞，不過，店家目前已將該系列照片刪除。

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▲▼業者PO出的照片（上圖右）裡，手指上有痣，與金材昱符合，但經紀公司否認金材昱手上有痣，澄清不是他。（圖／翻攝自韓網）



緋聞在27日吵得沸沸揚揚，金材昱28日一早便透過經紀公司management soop回應緋聞「照片裡的人不是金材昱，照片裡的男生手上有痣，但金材昱手上沒有痣。」李伊也火速出面表示「除了李伊的照片外，業者的宣傳照片不是金材昱，跟我們沒有關係。」一年之內2度傳出緋聞，但兩人否認。