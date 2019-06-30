韓記者爆：B.I是被趕出YG！　梁賢碩向她道歉「因為相信勝利」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓YG娛樂前社長梁賢碩因涉嫌性招待、逃稅、掩蓋旗下藝人吸毒等罪名，現遭到警方調查中。一名SBS FunE姜姓記者曝光他的近況，該名記者正是當初曝光勝利性招待訊息對話的人，卻2度收到梁賢碩的訊息，第一次她被警告「不要散播虛假消息」，第二次的內容則是梁向她道歉，前後態度不一。

▲韓記者爆料，梁賢碩曾聯絡她2次，一次是警告，一次是道歉。（圖／翻攝自IG、韓網、SBS）



請繼續往下閱讀...

SBS FunE姜姓記者28日出演SBS廣播節目，揭開當初收到勝利Burning Sun夜店性招待對話的當下，梁賢碩通過其他記者聯絡她，警告她不要散播虛假消息，後來勝利遭到調查，梁賢碩竟反常再次聯絡她並道歉「因為我要相信自己的孩子（勝利），所以才那樣，不是故意的。」據該名姜姓記者表示，梁賢碩現階段的精神狀況很差。

▲B.I當初不想離開YG，但梁賢碩叫他走人。（圖／翻攝自IG、韓網）

不僅如此，姜姓記者還透露，B.I事件爆發後，他其實不想退出iKON，但有鑒於勝利事件，梁賢碩的處置方式受到責備，才因此把B.I趕出YG，未料，事件沒有因此止血，梁賢碩又被挖出多年前隱蔽旗下藝人吸毒，而他27日結束長達9小時的偵訊調查，一句話也沒說，戴著口罩快速離開警局，全案仍在調查階段。