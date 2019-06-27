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宋仲基宋慧喬離婚　韓網「強制召喚Dispatch」：還不快上工！

記者吳孟庭／綜合報導

南韓演藝圈彷彿童話王子與公主大婚的「宋宋CP」宋仲基與宋慧喬，結婚還沒滿2年就準備離婚，震驚世人。除了兩人名字與意外被指小王的朴寶劍登上韓網熱搜，韓國媒體「Dispatch」也上榜，網友強制召喚D社：「出來面對」。

▲宋仲基瞞婚有苦衷。（圖／翻攝自《太陽的後裔》臉書、宋慧喬IG）

▲宋仲基當初密會宋慧喬，Dispatch有證據。（圖／翻攝自《太陽的後裔》臉書、宋慧喬IG）

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宋仲基與宋慧喬婚前的約會照，就是Dispatch拍到的。2017年7月雙宋準備結婚的消息發布後，Dispatch加碼曝光之前多次拍到雙宋約會的照片，包含同年1月兩人於日本東京秘會，Dispatch也風塵僕僕跨海跟拍，只是沒有在兩人宣布結婚之前公開。不過今早確認雙宋離婚後，Dispatch一度衝上熱搜關鍵字前20名榜內。

▲▼宋仲基約會宋慧喬「目光離不開她」　秘密招待《太陽》劇組介紹她（圖／翻攝自IG、D社臉書）

▲宋仲基多次約會宋慧喬，Dispatch都有拍到。（圖／翻攝自D社臉書）

南韓媒體「Dispatch」又稱D社，專門拍攝演藝圈緋聞消息，尤其南韓少見狗仔文化，他們被譽為最強南韓狗仔，拍到的內容幾乎都是千真萬確。他們也曾表示自己拍到的內容，「所有關係都會確認4次以上」，也因此只要D社出手，大部分藝人都會承認。

▲宋宋CP離婚韓網「強制召喚Dispatch」要真相：還不快上工！（圖／翻攝自Naver）

▲南韓最大入口網站早上11點的搜尋關鍵字排行。（圖／翻攝自Naver）

雙宋傳出離婚後，D社受到網友關注，大批留言寫下：「召喚Dispatch」、「Dispatch還不趕快上工」、「原來大家都跟我一樣馬上想到Dispatch所以來搜尋啊」、「Dispatch當初不是爆了一堆宋宋戀愛消息嗎」、「離婚的理由也趕快報導吧」。

目前宋仲基的聲明表示，「比起兩個人互相指責誰對誰錯，我們更想圓滿結束離婚協議。」但宋慧喬聲明則指稱雙方個性不合。由於韓網已傳出有小三或小王介入，甚至還爆朴寶劍是第三者，讓經紀公司震怒回應。兩人真正離婚原因成為網友最好奇的新聞，因此每每拍到明星真實面貌的Dispatch再度登上熱搜關鍵字。

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宋慧喬宋仲基, 宋慧喬, 宋仲基, Dispatch, 日韓風

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