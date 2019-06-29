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全美善懷孕10月「只見過老公2次」　罹患憂鬱症…挺肚回家總空無一人

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員全美善（전미선）以童星出身，精湛演技和平時優雅談吐廣獲大眾喜愛，怎料29日卻傳出在全州某飯店浴室被發現遺體，享年49歲。而她過去談到和老公攝影總監朴尚勳的相處情形再度受到矚目，對工作太完美主義又沒能在懷孕和結婚期間有足夠陪伴，疑似罹患憂鬱症。

▲全美善29日被發現陳屍於全州某飯店內。（圖／翻攝自《偉大的誘惑者》官網）

▲全美善29日被發現陳屍於全州某飯店內。（圖／翻攝自《偉大的誘惑者》官網）

全美善曾在節目《乘風破浪》透露，和朴尚勳結婚後變得非常少見面，可以連續見到老公的日子只有蜜月旅行的那4天，2012年時無奈表示：「結婚6年來和老公相處的時間算起來只有3個月，因為彼此都忙於戲劇和電影的拍攝，實在沒辦法聚在一起。」

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雖然能體諒因為工作而無法相聚，但讓全美善難過的是連懷孕10個月時也是相同情況：「懷孕的時候也只見過老公兩次，挺著大肚子卻沒有新郎在旁邊，憂鬱的心情一天比一天嚴重，還上網去找炫彬、孔劉等帥氣演員的照片來看。」

事實上，全美善每年都一定會推出新作品，每次談論到工作和對演技的看法時總是展現熱忱，在他人眼中甚至還被稱作「工作狂」，2015年就拍攝了《偉大的故事－入試的定石》、《Who Are You－學校2015》、《歸來的黃金福》、《請回答1988》共4部電視劇，可見有多投入於演藝工作中，如今卻在話劇表演當天傳出自殺消息，讓許多人都相當惋惜。

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